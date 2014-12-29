解密申花新援：赞比亚民族英雄 曾防死德罗巴

图片说明；申花迎来强援加盟

申花新赛季的外援第一签终于确定。上周四晚上，赞比亚国脚斯托皮拉·苏恩祖悄然抵达上海，与上海绿地申花俱乐部签订了合约。因为紧接着就要随队备战即将展开的2015非洲国家杯比赛，所以他第二天晚间就搭乘班机回国，在上海停留的时间不到24小时。

赞比亚民族英雄

熟悉非洲足球的人对于斯托皮拉·苏恩祖的名字不该感到陌生，早在惊艳法甲之前，他就已经在2012年的非洲国家杯比赛中成为了赞比亚的民族英雄。在那年的决赛中，他先是整场比赛将作为对手的德罗巴盯防得无计可施，又在罚点球环节中罚入最后制胜点球，帮助这支默默无闻的球队历史上首次登顶非洲王者宝座。

非洲国家杯对于苏恩祖而言向来是片福地，他之前和队友们在2010年也取得过不错的成绩，跻身1/4决赛。大名鼎鼎的的德罗巴在这场决赛中输得没有了脾气，而对于绝大多数后卫，甚至包括一些世界级的优秀后卫在内，防守德罗巴简直是一项不可能的任务。苏恩祖在那场比赛后也没给德罗巴留面子，他说，“德罗巴几乎连人都看不见，所以防守他对于我而言便非常容易。我没有什么诀窍和秘密，如果有的话，那就是我不会害怕任何球队或者球员，无论他们是谁，叫什么名字。我只专心做自己该做的事，保持信心。”

苏恩祖做梦都想去五大联赛踢球，而在五大联赛中，他的首选是英超，他最渴望加盟的球队则是切尔西。但要被一支像切尔西这样的球队看上，只靠一场非洲国家杯的决赛似乎远远不够。总而言之，听到了他的心声，遥远国度的切尔西没有任何回音，倒是同城的阿森纳心思活动起来。他们一度充满信心要将他签下，但这名球员却选中了雷丁，只是在最后关头被自己的刚果东家TP马泽姆贝叫停，不得不遗憾地打道回府。在苏恩祖迄今为止25年的人生中，这已经是第二次和雷丁擦肩而过了，第一次是在2007年U20世界杯后，他在试训中征服了雷丁，但最后却没有申请到劳工证。辗转去了法乙，结果一个赛季里没有踢上哪怕一场正式比赛。

蝉联三个月队内最佳

索肖的主帅是埃尔维·赫纳尔，也是率领赞比亚在2012年非洲国家杯决赛上出人意料地战胜科特迪瓦夺冠的功勋教头。在他签约索肖后，就将引援的目标锁定在了苏恩祖身上。但是因为这名球员一度被英超球队所哄抢，他不得不等到今年1月才终于迎来了和这名国家队旧将的重聚。

苏恩祖加盟索肖之初引起过外界的担忧，这名球员之前不但没有踢过五大联赛，甚至没有离开过非洲，他是否能够适应法甲这样高要求的联赛？主帅赫纳尔坚持说，苏恩祖的实力可以轻松应对五大联赛中的任何一个。“斯托皮拉是一个效率足够高的球员，他不是那种咋咋呼呼的性格，但他清楚知道自己要什么。一个天生的好球员，天赋加上内心的从容宁静，塑造了他的成功。”

虽然索肖最后还是没能幸运保级，但苏恩祖的个人能力让他在很短的时间里就征服了挑剔的法国球迷。自从他1月份踩着转会市场关闭的点匆匆加盟索肖后，俱乐部在两个月的时间里赢得了四场联赛胜利，这是之前赢球场次的两倍！法国媒体在观察了他几场比赛后进行了评估，“他的到来不仅增加了球队后防的稳定性，而且他还为球队增添了进球以及来自定位球的威胁。”

上赛季1比1逼平马赛一战绝对是苏恩祖在索肖短暂效力期间的经典战役之一，他在这场比赛中的进球帮助球队一度以1比0领先马赛，虽然最后被对手在比赛临近终点时扳平，但这也一点都不能抹去苏恩祖的功劳，这也是他加盟球队后攻入的第四球。这场比赛中，他还做出了10次解围和2次拦截，在和对方的头球争抢中获得了超过半数的成功率。可以在像马赛这样的劲敌身上赚到这些数值，已经是件很了不起的事情。上赛季下半段，他连续三个月被评为俱乐部最佳球员。

“我已经历过一切”

说苏恩祖在加盟索肖之前没有离开过非洲严格来说是不准确的，因为他曾经在2008-2009赛季间短暂地被租借至法乙橙堡俱乐部，后者看到了他在U20世锦赛上的表现后就念念不忘。然而在法乙，他没有寻觅到哪怕一次代表一队上场比赛的机会，回到了赞比亚，并在不久之后加盟了刚果俱乐部TP马泽姆贝。

回顾在法乙那段不顺利的租借期，苏恩祖说，“那时候我还太年轻，在外国生活和踢球对我来说太困难了。这件事想想就觉得伤心，我在那儿只是每天去去训练场而已，太受挫了。但正是因为有了这失败的一段，也使得我日后的海外生活经历可以变得比较顺利，因为一切都经历过了。”他后来的成功也证明了那句老话，是金子总会发光的。在赫纳尔离开赞比亚国家队后短暂执掌过帅印的帕特里斯·布梅勒即使在他最艰难的时刻也没放弃过对于这名球员的信心，“我2008年的时候第一次遇见斯托皮拉，那之后我就一直说，这是一名世界级的球员，他的舞台属于全世界。”

有时候，退一步反而是为了更好地进击。2009年的时候，结束了在法国失败冒险的苏恩祖回归非洲，加盟刚果TP马泽姆贝俱乐部。球队连续两年获得非足联冠军联赛的冠军，并于2010年晋级世俱杯，并打入最后决赛，惜败于国际米兰脚下。

为去世的姐姐而战

和非洲人热情开放的天性不同，法国媒体用“神秘的人”来形容苏恩祖，称他一贯谨言慎行，很难被人洞穿沉默背后的所思所想。事实上，浏览这些年有关这名球员的新闻，除了赛后和新闻发布会上短暂的只言片语，他几乎从没有接受过任何性质的专访。

苏恩祖和绝大部分非洲人一样，也来自于一个大家庭，三个多月前，他刚刚失去了自己的姐姐莱迪西亚。他和姐姐的关系非常亲密，甚至连其妻子都长得和莱迪西亚很像。因为莱迪西亚的去世，他的家人和国家队队友一度以为他将错过球队在10月中旬和尼日尔之间关键的非洲国家杯预选赛。但是在最后关头，他还是赶上了球队在10月15日和尼日尔的生死战，并率队友以3比0痛击对手。

在这场比赛中，苏恩祖怀着巨大的悲痛出场，不仅为自己的祖国而战，也为刚刚去世的姐姐莱迪西亚而战。为了纪念姐姐，他让发型师为自己剪了一个新发型，在自己头部的右半边，修剪出了姐姐莱迪西亚的名字。他说，他知道莱迪西亚一定愿意他出战这场比赛。

赞比亚主帅质疑

苏恩祖签约申花，引起各方的反应不同。对于申花而言，这是一笔好买卖；对索肖而言，既然已留不住球员的心，能趁此机会赚上一笔也不失为一件好事。而对于赞比亚国家队主帅奥诺尔而言，眼看着自己的队长在当打之年来到中超，真是心都碎了。

这名众多足球人士口中五大联赛级别的球员，实质上只踢了半个赛季的五大联赛。随着索肖在上赛季末掉入法乙，苏恩祖的梦想搁浅了破灭了。虽然新赛季还在球队效力，但球迷们都已感觉到，这个非洲小伙子的心早已不在球队身上了。虽然有一些包括兰斯在内的法甲球队对他表示过兴趣，但在所有潜在买家中，申花是最有诚意，也是行动最有力的，因此苏恩祖最终披上了申花的战袍。

奥诺尔的担忧代表了很多人的想法，一个正处于上升阶段的球员加盟中超总会让那些没有真正接触过这一联赛的人感到不解。“中国不会给予他他这个程度的球员所需要的那种刺激和兴奋，他还很年轻，而中国的足球除了经济因素之外，和欧洲足球是不能比的，为一支中国球队效力所得到的利益是不能与为一支欧洲球队效力比的。”奥诺尔说，“在欧洲，他可以在最短的时间里成倍地挖掘自己的天赋，但在中国，他不得不为了迎合其他人而调整自己的节奏，因为其他球员可能在他之前早就累了。在中国，他也许会觉得自己已经是明星了，而这种思想会在他和强敌交手时影响到他。”

虽然奥诺尔的担忧有他的道理，但也许只有当一名球员脚踏实地地在中超扎根，才会切实感受到这里足球的真正水平。在苏恩祖之前，已经有不少来自五大联赛的球员在这里试水，而他们中尚未有人发出“中超真好对付”的感叹。