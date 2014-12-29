英超-卡索拉点射黑贝破门 阿森纳2-1排第5

北京时间12月28日晚23:00，2014-15赛季英超第19轮一场焦点战中，阿森纳客场出战西汉姆。卡索拉主罚点球破门，维尔贝克门前铲射建功，库亚特追回一球，阿森纳2-1击败西汉姆，积分反超铁锤帮升至英超第5，仅以净胜球劣势落后同分的南安普敦。

历史上两队最近8场联赛和杯赛较量，阿森纳保持着八连胜，而且最近12场联赛交锋枪手也是10胜2平保持不败。上一次输给铁锤帮是在2006-07赛季，两回合被对手双杀。吉鲁停赛维尔贝克回到中锋位置，科斯切尔尼复出担任中卫，科克兰首发担任后腰。

第5分钟，亚历山大-宋禁区外大力远射破门，边裁判罚越位位置球员干扰进攻，进球无效。第18分钟，库亚特前场断球后内切远射，斯泽斯尼把球没收。第23分钟，桑切斯左路突破进入禁区，起脚射门打中后卫折射偏出远门柱。

第29分钟，阿马尔菲塔诺左路内切过人后低射近角被挡出底线。第33分钟，桑切斯斜传后点，张伯伦试图头球射门，阿德里安出击将球得到。第37分钟，唐宁挑传禁区，无人防守的汤姆金斯近距离凌空抽射打高。

第39分钟，卡索拉中路跌跌撞撞带球，雷德失去重心倒地解围打中西班牙人反弹，随后抬腿绊倒了即将形成突破的卡索拉，卡索拉骗过门将低射破门，1-0，阿森纳客场取得领先。

第43分钟，阿森纳右路连续配合，张伯伦突破横传，维尔贝克门前铲射破门，2-0，阿森纳扩大领先优势，前两次射正目标的射门全部取得进球。半场，阿森纳2-0领先西汉姆。

第54分钟，汤姆金斯右路过人后传中，库亚特门前力压德比希头球破门，2-1，西汉姆追回一球。第55分钟，张伯伦分球，卡索拉无人防守弧顶远射，阿德里安奋力将球扑出。第65分钟，维尔贝克左路强行突破射门，阿德里安将球扑出远门柱。

第73分钟，卡索拉传中，张伯伦门前冲顶，又被阿德里安将球扑出。第75分钟，卡索拉铲球传送，桑切斯禁区左侧低射，阿德里安伸腿将球踢出。第79分钟，卡索拉禁区右侧抽射也被阿德里安扑出。第95分钟，瓦伦西亚头球射门稍稍顶高。终场，阿森纳2-1击败西汉姆。