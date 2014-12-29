落选国家队被罚20万 恒大式处罚合不合理？

国脚落选国家队出征亚洲杯的名单，也要被罚款？没错，广州恒大就是这么强硬，俱乐部昨天分别对冯潇霆、李学鹏处以20万元的罚款，理由是两人训练态度不够积极，导致未能进入国足23人名单。

国足近日公布了23人名单，恒大输送了7名国脚，是国脚数量最多的俱乐部。不过，此前一直担任主力的冯潇霆落选，引发外界质疑。此外，李学鹏也是一名颇有潜质的中后卫，没能入选让人感到意外。

记者昨天从恒大俱乐部了解到，恒大已对冯潇霆和李学鹏处以20万元的罚款，罚款将从他们的工资中扣除。恒大的处罚依据是去年7月推出的《恒大国脚八项规定》，其中有一条这么规定：“凡恒大球员入选每期国家队集训名单，集团予以每人每次10万元的荣誉奖；凡上期入选而因自身不努力本期落选的恒大球员，集团处以每人一次性20万元的处罚。”

恒大处罚这两名球员，主要还是他们的态度有问题。去年国足1比4输给泰国二队引发轩然大波，外界认为一些国脚私心太重，在国家队怕受伤影响到俱乐部赚大钱。由此，恒大特别推出了国脚管理规定，鼓励队员为国征战。此番同样落选的赵旭日并未受到处罚，他属于正常落选，和冯潇霆、李学鹏的情况并不一样。

恒大这种强硬的管理方式，也引来球迷们的议论。有人认为恒大对国脚的严格管理非常到位，否则国脚就不会珍惜荣誉感。但也有人认为，恒大的管理缺乏人情，“落选都罚款，那不是鼓励落后，不入选国足不就一点风险都没了？”