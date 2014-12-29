申花详解绯闻亚外:谈澳国脚不顺 黄锡镐可替补

原标题: 申花详解绯闻亚外:谈澳国脚不顺 黄锡镐可替补

申花与尤里奇的谈判进展不太顺利

今天，申花即将官方宣布外援苏恩祖、内援耿晓峰加盟球队的好消息。只是，从澳大利亚媒体在2014中超联赛进行中就报出的斯坦利、到后来坊间一直传闻的黄锡镐，再到昨天澳洲媒体踢爆申花为尤里奇报价等等传闻中，如此多的目标人物，申花缘何迟迟亚外的选择方面没有最终敲定呢？对于这些传闻中的目标人物，申花方面负责引援的相关高层，一一给出了解释。

关于斯坦利：早已出局

关于中超联赛还在进行期间传出的斯坦利，申花高层说：“很早之前，联赛还在进行过程中，澳大利亚媒体就报出了这个名字，当时我们的第一反应真的是：‘斯坦利是谁啊？’后来我们想起来就是西悉尼流浪者队的队长就是叫斯坦利，是经纪人推荐过来的。”

“这个我们认真思考并跟对方的经纪人说了：我们都看过西悉尼流浪者队今年的很多比赛，感觉上，西悉尼那个队打得是整体防守，所以这个队长的表现很出色，但是从他个人的能力来看，这个队员的速度比较慢，作为后卫速度慢、转身慢，那在中超是绝对不行的。”于是，斯坦利率先出局。

关于黄锡镐：能否替补

斯坦利的传闻结束之后，最近一个月时间里，坊间传出了黄锡镐成为申花亚外选择的消息，对于这个传闻，申花高层给出的回答很诚实：“黄锡镐我们很早就有过接触，不过，主教练不是很想要这个队员，我们也觉着黄锡镐的球风偏软一些，所以，我们的想法是如果在亚外的选择上，没有最好的选择的话，我们就选择这个队员。”

“上周一，黄锡镐和他的经纪人来了上海一天时间，和我们也见了一面，好好的聊了聊，聊完之后他们匆匆赶回韩国了。当时，我们很友好的问了这个队员愿不愿意打替补的一些想法，毕竟除非后面我们一个合适的亚外都谈不成，否则以亚外首选引进他的可能性并不大，引进他做第五外援的概率是有的。我们也知道他是自由身，很好找下家，所以，我们是需要诚实的告诉人家，假如我们是以第五外援引进的他的话，那肯定是会出现有些比赛打替补的情况，这个我们还是需要提前给他心理准备和思考时间的。”从申花高层这样的说法中，我们不难发现，申花方面在亚外的首选上，是有心仪的目标人物的。

关于尤里奇：进展不顺

一个真实的申花追求的并为之报价了几个月的队员尤里奇，保密工作做得非常的好。尽管媒体圈里早在一个多月前就有耳闻申花给西悉尼流浪者队的一位前锋报价了，但是，当时考虑到申花前场南美三叉戟的缘故，那个传闻在过去的一段时间里，一直没有引起足够的重视。直到近期传出比亚特里可能离队的消息，申花高层松口承认了接触了尤里奇，加之澳洲媒体的曝光，申花最初希望引进的亚外人选，终于浮出了水面。

对于尤里奇，申花高层表示：“我们是给尤里奇报价了，亚外方面我们是想要这个队员。不过，现在引进这个队员的谈判进展并不顺利，这个队员很年轻，身价也一直在涨，我们现在也在思考是否放弃，就这一两天，应该会有思考的结果出来。转会市场的变化，每天都是瞬息万变的，所以希望大家不要着急，在敲定签字之前，什么样的变数都可能发生，所以，我们希望是把最终成功的告诉大家，最好不讨论传闻。”

目前，申花高层一再强调：“引援的过程中，变数很大，不管是外援还是内援，其实每天在谈的过程中，都会发生很多变化，所以，如果能定下来的外援或者内援，我们一定第一时间对外宣布，我们绝对不会藏着好消息不告诉大家。”(新体)