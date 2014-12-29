申花完成外援首签 澳洲国脚中锋或成下一目标

原标题: 申花完成外援首签 澳洲国脚中锋或成下一目标

苏恩祖成为申花新赛季的外援首签（左）

敲定了3名内援之后，申花在外援方面的引进工作也终于有了进展，不出意外的话，俱乐部将在本周正式宣布赞比亚国脚斯托皮拉·苏恩祖的加盟，这名非洲中卫将是申花新赛季的外援首签。

2014赛季结束后，申花在确定更换教练组的同时，也决心替换两名外援中卫，作为被寄予厚望的巴西人保罗·安德烈，并没有在加盟之后起到中流砥柱的作用，反倒是韩国外援曹秉局保有了更高出勤率。新赛季，申花定下了更高目标，后防线的升级在所难免，这种情况下，赞比亚国脚苏恩祖进入了俱乐部的引援候选，之所以会将目标锁定在这名球员身上，申花新帅吉洛起到了重要作用，后者在法甲赛场执教期间对苏祖相当了解，因此在签约成为申花主帅后，法国人向申花强力推荐了苏恩祖，而申花也乐于将其作为一份厚礼赠予新任主帅。

苏恩祖现年25岁，身高1米89、体重80公斤，属于强力后防球员，同时也能胜任后腰，曾代表索肖征战2013-2014赛季法甲联赛，在先前敲定以保护和回追速度见长的中卫李建滨后，申花也确实需要苏祖这样的强硬中卫予以辅助。就在上周，苏恩祖本人已经悄然飞抵上海，与申花高层谈妥了最后的个人合同细节，不过他并没有在上海多做停留，24小时不到的时间内，苏祖便启程飞回国内，对此，申花方面表示：“苏恩祖是前两天来的，经过沟通和谈判，目前确实已经达成了一致。但因为要备战和参加非洲杯，所以他在签约完后，就立即返回其国内了。

不过，在离开之前，苏恩祖和申花俱乐部董事长吴晓晖一起手持申花球衣完成了合影，这也意味着此笔转会已经板上钉钉。据悉，申花为苏恩祖付出了300万欧元的转会费，这一价格也超过了上个赛季后半段引进的阿根廷射手比亚特里。

此外，据澳大利亚媒体《悉尼先驱晨报》报道，申花准备报价澳大利亚国脚中锋尤里奇，他将随澳大利亚国家队征战2015亚洲杯。在俱乐部层面，他随西悉尼流浪夺得了2014赛季亚冠联赛冠军，在亚冠1/4决赛客场对阵广州恒大的比赛中，尤里奇打入了关键性点球。据报道，申花准备150万美元到200万美元报价尤里奇，是否提供报价可能要看尤里奇在亚洲杯赛上的表现。在2015亚洲杯赛上，尤里奇很可能会担任卡希尔的替补。