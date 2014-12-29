专家建议科比退役：身体不复从前 该拿的已拿到

原标题:专家建议科比退役：身体不复从前该拿的已拿到

北京时间12月29日，美篮球专家巴勃罗-雅各布近日撰文表示，科比应该选择退役，因为现在的湖人没有什么太大的竞争力，他自己的身体状态也出现下滑，如果照以前的打法打下去还是会有受伤危险。另外科比的总得分已经超越了乔丹，该拿的他都已经拿到了，其本身的大合同也阻碍了湖人的重建。文章编译如下：

没有科比的湖人会变得更好吗？答案当然是否定的，再怎么说科比都是历史上最出色的十名球员之一，在赛场上有过无数的出色表演和数不清的精彩对决，但同时他也经历了很多的伤病，现在科比已经36岁了，身体状态已不复从前，他必须面对这个残酷的现实。由于膝盖和跟腱酸痛，科比缺席了湖人过去的三场比赛，这个赛季才打了30场比赛科比就已经感觉到了身体的不适。

去年夏天湖人给出了科比2年4850万的续约合同，本赛季他场均可以拿到24.6分5.1篮板和4.9次助攻，但是他的投篮命中率却是生涯最低的37%，从新秀赛季到现在他都没有投的这么糟糕过。现在他每场都打35分钟以上，到了第四节总是会精疲力尽，但是他还得努力的为自己创造投篮机会，如果他继续这样下去，很可能会再有受伤的危险。

如今的科比已经拿到5次总冠军，2次获得NBA总决赛MVP，1次常规赛MVP，16次参加全明星赛，其中还4次拿到全明星赛MVP。而且此前科比的职业生涯总得分已经超过了自己的偶像迈克尔-乔丹，上升到NBA历史总得分榜第三位。

他给NBA联盟留下了太多太多让人印象深刻的比赛，不过对于科比来说结束的这一天就要到来了，现在湖人9胜21负的战绩，想要进季后赛希望渺茫，而鉴于以上的种种原因，退役是他唯一的选择。