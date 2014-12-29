杰克成NBA球星杀手 将明星球员德隆按在板凳上

原标题:杰克成NBA球星杀手将明星球员德隆按在板凳上

全明星球员德隆·威廉姆斯最近的日子不好过，球衣五折甩卖依然少有人问津，又陷入交易传闻中，更重要的是他在篮网的首发位置已经不保。昨天，步行者以110∶85大胜篮网，结束了后者的3连胜。伤愈复出的德隆连续第二场被摁在了替补席上，贾莱特·杰克再次上演逆袭大戏。

德隆此前因为右小腿拉伤缺席了两场比赛，而篮网却都取得了胜利。这让主帅霍林斯做出了复出也要打替补的决定。霍林斯认为球队正处于良好的化学反应中，德隆恢复后状态不定，回到首发并不是一个好决定，杰克状态正佳，需要用首发对其奖励。

德隆本赛季状态一般，场均15.3分和6.7个篮板，命中率只有40.1%。因为小腿拉伤缺席的两场比赛篮网都取得了胜利，德隆在无形之中被架到了一个非常尴尬的处境。

杰克则在首发的几场比赛里场均能够贡献19.7分4篮板和7.7次助攻，数据相当完美。在上一场比赛里，复出的德隆给杰克打了替补，结果杰克砍下27分7篮板5助攻，德隆替补登场21分钟，只拿到了8分4篮板4助攻。在昨天的比赛里，虽然其对大比分输球，但杰克仍然砍下22分6篮板，替补的德隆20分钟只得到7分和3次助攻。

杰克的职业生涯可谓充满传奇：从开拓者转投步行者，他便抢走了TJ·福特的首发位置；一年后签约猛龙，靠着大学与波什搭档的便利，他成功挤掉卡尔德隆出任首发；三方交易被送到新奥尔良后，保罗的出走再次让杰克拿到首发位置。签约骑士则欧文受伤；加盟勇士则库里伤停，加上这次的德隆，被杰克逆袭的首发控卫着实不少。

目前德隆面临的不只是被抢走首发，还可能卷铺盖离开布鲁克林，毕竟他已经被球队摆上“货架”，不过问价的人并不多，剩余3年6300万的大合同让球队们望而却步。