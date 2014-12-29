被逐记者还原WCBA场边闹剧 祸首保安消失不见

原标题:被逐记者还原WCBA场边闹剧祸首保安消失不见

记者席坐着不相干人员

北京时间12月27日，WCBA“主场巡回赛”（联赛后四名之间的比赛）在河南赛区进行。四川对阵河南，原本一场普通得不能再普通的比赛，却再一次引起了人们的关注——不用多说，又出奇葩事件了！而且这一次，一出出俩！本该“势均力敌”，但四川队最后时刻不得不以3人应战；原本写明了“摄影记者席”，持着全国摄影记者证的记者却被无故驱逐出场……

“川浙群殴”后遗症

四川仅6人可出战，3人5犯离场

四川和河南队的比赛还剩7分多钟的时候，四川队不得不以3人应战河南队5人。在篮球场上，“三打五”这样的场面确实不多见，但由于“川浙群殴”后遗症在作祟，WCBA也出现了这罕见一幕。

四川队在群殴之后，多人受到处罚，直到本场比赛，四川也仅有6人具备比赛资格。在比赛中，河南队多次突破造成杀伤，仅第一节比赛，四川队就领到了11次犯规。第三节还剩4分12秒的时候，四川队球员陈晓萌领到个人的第五次犯规被罚出场，这意味着四川队剩下的五名球员必须坚持打满全场。到了第四节，四川队还剩9分13秒的时候，又有一名队员被罚下，场上出现了罕见的“四打五”的局面。不久之后，更加令人目瞪口呆的一幕发生，随着四川队的余惠成为本场第三名五犯出场的球员，四川队仅剩三名球员能够打球。就这样，四川剩余的3名球员，坚持打满了这剩下的7分多钟比赛，四川队最终也以71:89不敌河南队。

“在这儿你得听我的”

持证摄影记者竟无法“入席”

篮球场上出现“以少打多”的情况虽然少见，但总是在规则允许范围之内。然而，同一赛区同一场比赛出现了另一则“奇葩”事件，则真的“太无厘头了”。一位持着全国采访证的摄影记者，竟然因为在摄影记者区展开工作而被没收了记者证！起码这样的事情，在笔者这几年的采访生涯中，还从来没遇到！

记者昨晚辗转联系到了这位“中奖”的同行。在这位同行的描述中，当时的情景，绝对充满了“黑色幽默”——当他一开始看到南边“摄影记者区”的时候，区域内已坐满了人，但其中不少人并非是记者。他询问了一位安保人员是否可以入座，那位安保人员对他说：“我怎么以前没见过你？”看了看他身上的全国证，那位安保还是说了句：“不行！你坐到文字记者席去。”于是，这位同行只能先坐到了文字记者席。由于文字记者席拍摄不畅，当他发现北边的摄影记者区还有空座时，就再次试图到“指定区域”工作。

没想到，一位场馆负责人模样的工作人员，又带着3个彪形大汉过来：“说了，你不能坐这儿。赶紧离开。”“二度遭逐”的同行，在申辩无果后，知趣地回到了文字记者席。但那位负责人不知为何又突然发飙，带着三名大汉对着同行吼道：“你，给我出来。”将他带到球馆一个僻静无人区域后，没收了他的记者证：“你不要给我闹事，在这儿，你就得听我的。”当那位同行问询何时能归还证件时，得到的回应是：“还什么还？”

“我也没闹事，自始至终都很客气，我保证对我所说每一个字负责；我也不可能闹事，人家那可是有彪形大汉的，好汉也不能吃眼前亏啊。”那位同行调侃道。

昨天，在篮协出面调解下，矛盾暂时“解决”，篮协相关人士允诺归还记者证。不过，事情发生的原因，依然不清楚；那位声称“在我这儿得听我的”的负责人，也没再出现……