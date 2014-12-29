火箭弃将两特质吸引湖人 斯帅：最快周三上场

原标题:火箭弃将两特质吸引湖人斯帅：最快周三上场

在今天早些时候，洛杉矶湖人队宣布认领休斯敦火箭队弃将塔里克-布莱克。随后湖人主帅拜伦-斯科特透露，湖人队看重的是布莱克的内线防守能力和积极性，他将在明天接受体检后入队，最快周三对阵丹佛掘金队时完成首秀。

火箭队大名单已经达到15人上限，为了签下被底特律活塞队裁掉的约什-史密斯，球队不得不裁掉一人。最终他们裁掉了落选新秀布莱克。在布莱克被裁掉后的48小时内，联盟其他球队可以选择认领，最终湖人队认领成功，他们将支付布莱克本赛季51万美元的薪水。为了腾出名额签下布莱克，湖人队裁掉了因伤赛季报销的后卫泽维尔-亨利。

对于这位内线新援，湖人主帅斯科特表示：“布莱克是一个不错的大个子，他在防守端很积极，能够发挥一些作用，并且他的身体对抗很出色，这些特质都是我们需要的。明天布莱克会接受体检，然后正式加入球队，周三打掘金的比赛，我希望他能上场。”

布莱克今年23岁，身高2米11，在今年的选秀大会上他没有被选中。此后他代表火箭队征战了拉斯维加斯夏季联赛，并在8月份与火箭队签下一份为期两年的部分保障合同。布莱克本赛季为火箭队出场25次，其中12场首发，在场均15.6分钟的出场时间内能贡献4.2分和5.1个篮板。在今年12月4日对阵孟菲斯灰熊队的比赛中，布莱克面对马克-加索尔和扎克-兰多夫毫无惧色，砍下10分11个篮板的两双，其中9个前场篮板只比灰熊全队少一个。

目前湖人队中乔丹-希尔和埃德-戴维斯搭档内线首发，卡洛斯-布泽尔和罗伯特-萨克雷出任替补。这四人中希尔和布泽尔攻强守弱，萨克雷实力平平，只有戴维斯尚能防守。如果能发挥自己的积极性，在防守端给球队给予帮助，布莱克将能争得一些出场时间。