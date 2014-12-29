媒体：从罢赛到驱逐记者 WCBA乱象拷问中篮协

原标题:媒体：从罢赛到驱逐记者 WCBA乱象拷问中篮协

WCBA乱象频出

篮球场上出现“人数不均”本有先例。2011年武汉亚锦赛，卡塔尔由于“归化”球员无法出场，在仅有7人参战的情况下，他们不停“故意犯规”，最终场上出现了1打5的情况，比赛只能终止（FIBA规定，场上一方球员不能少于2人）；2014年国奥热身赛对阵意大利，对方6人被罚下，加时赛国奥队5打2的情况下，竟然输掉了比赛。就比赛本身而言，仅有6人出场，3人被罚下是很正常的情况，然而造成这一幕的罪魁祸首，还是由“乱象”而来。如果不是“川浙”群殴，也不会有篮协的“大罚单”，而篮协8人停赛的“奇葩罚单”，又造就了这次“三打五”……联赛如此混乱，篮协的监管不力肯定跑不了。

然而，“无故驱逐记者”，却再一次给了标榜自己“职业”的联赛一记响亮的耳光。在中国最顶级的女子职业联赛某个赛区，公安备案的“全国记者证”竟然都无法使用，记者想要入席却被称为“闹事”，这种搞笑的事情，放在哪儿都是个大笑话。

从“奇葩赛程”，到“全武行”；从“罢赛”，到“驱逐记者”，或许篮协真的想把联赛搞好，但一再“出事”，确实也一次次考问中国篮协——这到底是为什么呢？