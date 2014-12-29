澳媒曝申花报价亚冠冠军射手 转会费200万美元

原标题:澳媒曝申花报价亚冠冠军射手转会费200万美元

当地时间12月28日，据澳大利亚媒体《The Sydney Morning Herald》等多家媒体的报道，澳大利亚国脚、西悉尼流浪者前锋汤米-尤里奇已经收到了上海申花的报价。据澳大利亚媒体称，申花为这名澳洲当红中锋开出的转会费达到了200万美元左右。

《The Sydney Morning Herald》称，尽管尤里奇在新赛季澳超联赛表现并不理想，仅仅打入两粒进球，但凭借在亚冠联赛上的巨大成功，仍为他赢得了不少球队的注意。几个月前，日本广岛三箭就曾报价尤里奇，但他们提供的价格无法与上海申花相提并论。根据澳媒的说法，申花为尤里奇开出的价格在150万-200万美元之间，这对西悉尼流浪者来说已经是一笔巨款了。因此，虽然西悉尼不愿轻易放走当家射手，但在经济利益面前，难保他们不会动摇。

汤米-尤里奇生于1991年，司职中锋，身高达到了189公分，体重87公斤，冲击力极强。中国球迷对他印象最深的无疑是其在亚冠联赛上的精彩表现，他曾攻破过广州恒大的球门，是西悉尼最终捧得2014年亚冠奖杯的绝对功臣之一。目前，尤里奇的身价预计在60万欧元左右，当然，作为一名正处在上升期的国脚，他的转会费肯定不止这个价格。

实际上，早在上个月，申花方面就传出消息，希望引进尤里奇。从技战术角度看，在比亚特里失宠的情况下，尤里奇的确是申花急需的高中锋。值得一提的是，此前和申花发生绯闻的马里国脚迪亚巴特和巴拉圭国脚奥斯卡-卡多佐，二人的转会费均超过千万欧元，相比之下，尤里奇200万美元左右的身价简直是物美价廉。