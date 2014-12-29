勒夫刷得再好还是惨败 骑士二当家是谁已明了

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在首发控卫凯里-欧文因伤再度缺阵的情况下，克利夫兰骑士在主场遭遇一场惨败，并以80-103负于底特律活塞。从整场比赛来看，主攻手欧文的缺席对骑士产生了很大的影响。

今年夏天，随着詹姆斯的回归以及通过交易得到勒夫，骑士成功组建了三巨头的核心阵容。论个人成就、联盟地位以及能力，詹姆斯是当仁不让的骑士老大。因此“谁是骑士队的二把手？”一度成为了外界讨论的话题。

今年夏天之前，欧文和勒夫都是各自的球队的核心。虽然他们都没能带队进入季后赛，但是个人能力都已经得到了充分的展现。本赛季至今，欧文场均20.2分和5.3次助攻，勒夫场均17分和10.2个篮板。虽然他俩在场上的戏份都受到了不同程度的削减，但是在各自所处的位置上，这样的数据应该算是不错。

然而从本赛季来看，欧文和勒夫在比赛中扮演的角色以及发挥的作用却有着明显的差别。骑士的比赛开始后，往往先让勒夫在进攻端打开局面，这位全明星大前锋在上半场的平均得分能达到10.5分，是三巨头中第二高的，仅次于詹姆斯的12.9分；但是到了下半场，尤其是骑士在场面上处于被动的情况下，欧文的个人攻击能力将发挥出重要的作用。本赛季至今，欧文已经多次在重要时刻通过自己的得分帮助骑士扭转局面，他在下半场的平均得分达到10.8分，是三巨头中仅次于詹姆斯的第二高，而勒夫只有6.5分。你可以说勒夫在下半场的出手次数不够，但是他的体能状况、效率和侵略性都不如上半场也是不争的事实。

今天骑士主场惨败给活塞，欧文缺阵的影响非常明显。毕竟，场均20+5是一个很大的漏洞，按照骑士目前的阵容配置(特别是板凳席进攻乏力)，他们根本无法来进行填补。当然，欧文缺阵对骑士造成的影响并不只是在进攻端。由于没有他，使得活塞首发控卫布兰顿-詹宁斯在防守时显得毫无压力，从而撒开了进攻。结果呢？他此役18投10中砍下全场最高的25分，外加6助攻5篮板，无论是担任骑士首发控卫的德拉维多瓦还是替补的A.J.-普莱斯，在与詹宁斯的对位中都被完爆。

由于少了欧文这样一个主要进攻点，如果骑士想要顺利拿下比赛的话，他们将需要另一位核心球员勒夫发挥出重要的作用。但是和本赛季之前的绝大部分比赛一样，今天的勒夫依然是高开低走，上半场，他在内外线接连得分，几乎是完爆与他对位的门罗，半场攻下13分和7个篮板。但是在下半场，特别是面对活塞猛烈的进攻，骑士在急需进攻火力的时候，勒夫却没能提供应有的帮助，结果他在这段时间只得到7分和3个篮板。在这种情况下，骑士当家球星詹姆斯在场上显得孤立无援，整个下半场也显得毫无斗志。

虽然欧文上一场比赛也没上，但是凭借着詹姆斯在第四节的爆发，骑士最终拿下了魔术，而且要知道，勒夫在那场比赛中缺席了整个第四节。本场比赛，欧文缺阵的影响变得更加明显了。所以从目前来看，到底谁才是骑士队的二当家应该已经见分晓了。