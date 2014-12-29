申花2015外援首签获官方宣布 300万欧签约3年

图片说明：申花外援首签确定

北京时间12月29日消息，法乙索肖俱乐部官方宣布赞比亚国脚中卫苏恩祖转会上海绿地申花。根据此前媒体透露的信息，苏恩祖与上海绿地申花签订了一份为期3年的工作合同，转会费或为300万欧元。

法乙索肖俱乐部通过官方网站宣布赞比亚国脚中卫苏恩祖加盟上海绿地申花，双方俱乐部就苏恩祖的转会原则上达成协议，最后的细节有待于苏恩祖与这家中国俱乐部正式协商一致后解决。此前，苏恩祖手持上海绿地申花球衣合影的照片已经曝光，他成为上海绿地申花2014赛季中超联赛结束后引进的第一名外援。据非洲媒体“allafrica.com”报道，苏恩祖与上海绿地申花签订了一份为期3年的合同，他将获得约300万美元的薪水。据法国媒体“le10sport”报道，苏恩祖的转会费或为300万欧元，而德国足球数据网络媒体《转会市场》给他标出的评估身价是200万欧元。

苏恩祖是上海绿地申花新任主教练吉约钦点的外援，曾一度非常接近加盟英超豪门阿森纳。苏恩祖现年25岁，身高1.89米，体重80公斤，司职中后卫或后腰，右脚型选手，曾代表索肖征战2013-2014赛季法甲联赛，出场17次打入4球，在本赛季法乙联赛中出场10次没有进球，最近一次代表索肖征战法乙联赛是11月7日对阵阿雅克肖，此后，因伤缺阵一个多月，现已伤愈复出，并来华与上海绿地申花完成签约。作为赞比亚国脚，苏恩祖迄今为止为赞比亚国家队出场45次打入3球，帮助赞比亚队夺得了2012非洲国家杯冠军，在比赛中成功限制住了“魔兽”德罗巴。在加盟上海绿地申花之后，苏恩祖将随赞比亚国家队征战2015非洲国家杯。