又赢球了 曼联开启争冠模式

原标题:曼联开启争冠模式

《晶报》消息 27日凌晨，在老特拉福德球场上演的英超第18轮焦点战，曼联凭借鲁尼的梅开二度、范佩西的头球建功，轻松以3 1战胜纽卡斯尔，继续稳居联赛积分榜第三名。这是曼联在节礼日取得的第11连胜，也让曼联成为109年来首支在节礼日超过10连胜的英格兰球队。

由于近期遭遇大面积伤病困扰，曼联在人员构成上无疑是头重脚轻，特别是费莱尼、埃雷拉等中场球员的受伤，范加尔只能让队长鲁尼改踢后腰。幸运的是，连续出任后腰的鲁尼也表现出极佳的水准，成为曼联成绩稳步提升的功臣。

凭借本场比赛两射一传，鲁尼本赛季在英超赛场上已经收获8个进球外加4次助攻。“之前面对维拉的比赛，他承担太多的防守，我要求他更具有攻击性一些。这一场他打进2个进球还有1次助攻，作为教练你还能对他要求更多吗？”显然，范加尔对于鲁尼的表现已经足够满意。

由于本轮英超前四名的球队都获得胜利，曼联在积分榜上的位置也没有任何变化，但最近8场获得7胜1平的曼联，似乎让人又看到弗格森时期那份霸气。英超名宿斯科尔斯也表示，曼联已经开启争冠模式，切尔西、曼城必须要足够小心了。

当然，曼联队长鲁尼也坚信球队有可能上演逆转反超的好戏，“本赛季我们开局不利，所幸近一段时间迎头赶上。以往曼联也曾丢失榜首位置，而且跟榜首球队分差很大，但我们也曾做到逆转反超。所以在我看来，未来任何事情都有可能发生，尤其是在接下来的这一周，如果我们能两战皆胜，我相信争冠机会就自然呈现。”