落选亚洲杯23人名单 冯潇霆李学鹏各被罚20万元

原标题:落选亚洲杯23人名单冯潇霆李学鹏各被罚20万元

就在中国队出征澳大利亚时，从广州恒大（俱乐部官方微博）俱乐部传来消息，俱乐部对于落选亚洲杯的两名球员冯潇霆和李学鹏做出了各罚款20万人民币的处罚。据悉，这一处罚是俱乐部根据去年公布的《恒大国脚八项条例》做出的。恒大俱乐部希望出征亚洲杯的恒大球员能以此为戒，打出血性、打出狼性。

冯潇霆和李学鹏的落选让外界大跌眼镜，毕竟以两人的能力、资历，更有竞争力。尽管冯潇霆和李学鹏落选的消息已披露多日，但直到昨天，主教练佩兰还是不断地被问及这一话题。佩兰也用“意外”来形容这个选择，“其实我也感到意外。在我酝酿23人名单时我也没想到他们最后会没法出现在里面。我们集训时对球员的精神面貌和方方面面有综合考量，我选择的球员必须有马上参加比赛的状态。我对他们不能入选感到失望，也希望他们能把自己的状态调到最好，将来为国家队做贡献。”

对于冯潇霆和李学鹏的落选，一直以来要求球员将国家利益放在第一位的恒大足球俱乐部颇为重视，并严格按照《恒大国脚八项规定》“凡是上期入选、因自身不努力等原因落选最新一期国足集训的恒大国脚，恒大将会对这名球员处罚20万元处罚”的相关内容，决定对两人分别处以20万元人民币的罚款。

尽管恒大球员的薪水和奖金比较高，但20万的罚单，也足以让冯潇霆和李学鹏肉痛。这纸罚单对于入选了23人亚洲杯征战名单的其他恒大球员也是一种敲打。此次国家队征战亚洲杯，恒大依然是向国家队贡献国脚最多的俱乐部，共有曾诚、于汉超、张琳芃、廖力生、郑智、梅方、郜林等7名大将入选。