国足征战亚洲杯 蔡振华鼓劲但不提"小组出线"

原标题:国足征战亚洲杯蔡振华鼓劲但不提"小组出线"

热心球迷赶到机场为国足送行/新华社

昨晚，中国队从广州出发飞赴澳洲，开启2015年亚洲杯的征程。球队出发前，国家体育总局副局长、中国足协主席蔡振华专程从北京赶到广州，给球队召开动员会。不过据记者了解，整个动员会上，蔡振华一直未提“争取小组出线”。

开动员会未提小组出线

昨天，出征当日，中国队集结在一起召开动员会。前一天赶到广州的蔡振华来到会议现场，给球队鼓劲。

动员会上，蔡振华表示，国足上下一定要认清自己的定位，清楚地认识自己的能力，在亚洲杯赛场放低姿态，力拼对手，“国家队在亚洲的位置，想必在座的都很清楚，我们的实力和能力不高也不低，所以定位问题非常关键。当然，不管对手有多么强大，我们始终还是要树立起信心，在比赛中要放得开，敢于拼搏，踢出自身的精气神。不仅如此，我们还要有血性，要敢于亮剑。”

针对国足以往在国际大赛中的经验和教训，蔡振华还特别提醒队员们，一定要保持头脑清醒，尤其是关键时刻不要头脑发热，以免酿下大错，“足球是一个团队项目，队员之间的相互提醒很重要，有时候这些提醒可以避免队友的一些低级失误和错误，减少对球队带来的负面影响。另外，我希望球队要做好团结合作，有良好的更衣室文化，每个成员之间都能真正做到互帮互助，相互鼓励。”蔡振华还重点提及了团队纪律性对于国足的重要性，“既然大家来到国家队，就一定要服从团队的纪律，个人也要服从团队，无论个人再有个性，也要在做好团队战术要求的情况下再行表现。大家要时刻明白，我们代表的是国家，所以心要往一处使。还有就是，比赛肯定是会困难重重的，我们的团队也要会善于总结，要尽快地总结比赛的得与失，以便于更好地准备后面的比赛。”

从始至终，蔡振华都没有提及国家队此次亚洲杯的征战目标，也没有提出“争取小组出线”的要求。此次出征澳大利亚亚洲杯的中国队是一支年轻的队伍，全队平均年龄24.4岁，是国足亚洲杯和世预赛这类大赛征战史上最年轻的一支队伍。队中年纪最大的是34岁的郑智，其次就是28岁的郜林，其余球员都在1987年后出生。中国已经连续两届亚洲杯小组赛没有出线，现在要这样一支青年军有所突破，困难确实比较大，也不太现实。

已把小组对手研究清楚

蔡振华没有提要求，但主教练佩兰还是高调地表示，坚信球队能够从小组突围，他的目标还是小组头名出线，把球队带回到布里斯班打淘汰赛。

此次亚洲杯，中国队与沙特、乌兹别克斯坦和朝鲜队同分在一组。目前亚洲排名前四的乌兹别克斯坦被视为小组出线热门球队，舆论普遍认为中国队将跟沙特和朝鲜争夺另一个小组出线名额，只是在与另两队的竞争中，中国队处于相对劣势。佩兰透露：“我们对小组每一个对手都做了详尽的研究，他们的技战术特点和球队基本构成，我们都有了解，我们的集训也有针对性。我们知道朝鲜队很神秘，他们可能充满血性和激情。沙特这样的球队，球员个人身体素质强悍，执行战术也很到位。我们知道他们的优势在哪里，我们也会寻找他们的弱点去战胜他们。”佩兰乐观地认为中国队能够赢得胜利，“大家都知道我们是第三档球队，这是中国足球的现实，但当我们进入到决赛圈的时候，很多事情会发生，因为我知道球员会全力以赴。小组里大家实力比较接近，每一场都是硬仗，综合起来看，我们可以从小组出线。你不知道下一场比赛会发生什么，当你有清醒的大脑和强大的心脏的时候，我们可以战胜那些貌似比我们强大的对手。”

沙特和朝鲜都在赛前更换了主教练，佩兰说，“新教练应该没有时间对球队进行大规模改造了，当然他也可能会带来一些新东西让我们措手不及，我们会严阵以待，积极准备。考虑到对手的风格可能有所改变，我们会准备相应的方案。”

中国队亚洲杯小组赛首场比赛是对阵老对手沙特队，次战是挑战乌兹别克斯坦队，最后一场将从布里斯班转战到堪培拉，对阵朝鲜队。