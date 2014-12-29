快评：两月了！骑士原地踏步 这哪像争冠球队

原标题:快评：两月了！骑士原地踏步这哪像争冠球队

骑士主场以80-103负于活塞，比输球更让人失望的这支球队在两个月的时间里几乎是原地踏步，根本没有让人看到明显进步的地方。就这样还想争夺冠军，就算我说能，你们会信吗？

骑士主场迎战东部弱旅活塞，本以为能轻松取胜，比赛开场他们打得也确实不错，至第二节节初已经以32-17足足领先了15分。但此后，骑士仿佛突然不会打球了，被活塞几记闷棍就打得找不着北了，对手一波33-11的攻势，将反超了比分。

经过半场15分钟的调整，骑士居然还没有缓过劲来，上来又被对手打出一个25-10的攻击波。等到第四节，濒临绝境的骑士依然毫无起色，活塞再打出13-2的攻击波，分差已经来到了27分之巨。连续三节被对手打出高潮，骑士彻底毁掉了这场比赛，此时主场球迷终于忍无可忍，罕见地响起了巨大的嘘声。

詹姆斯曾经说过，骑士需要几个月时间的磨合，才能逐渐成型，打出理想的表现。但从常规赛开打到现在，已经有了两个月的时间，骑士几乎是原地踏步，就算是有进步，也是非常有限。

以本场比赛为例，詹姆斯此前多次告诉球队要耐心，但第二节在领先15分的情况下，骑士替补球员胡打，连续出现失误，这成了活塞吹响反扑号角的开始。另外在机会把握能力方面，骑士也做得相当之差，詹姆斯、乐福、维特斯甚至是老将米勒，都错过了太多的空位投篮机会。全场比赛，骑士82投31中，不足四成。

至于防守端，骑士尽管反复强调，但他们就是无法做好。乐福从来都不是一个好的内线防守者，但其他球员做得也好不到哪里去。事实上，在骑士队，除了詹姆斯防守不错外，其他人的防守能力都不敢恭维。所以过了两个月，骑士一次次强调要防守，但就是做不好。除非换来一个高大中锋来守护禁区，否则骑士的防守在本赛季恐怕难有大的改善。

过了两个月的时间，骑士的表现也不过如此。按照这个趋势发展，有多少人会相信，等到了季后赛，骑士就能提升至争冠球队的水准？罗马不是一天就能建成的，而詹姆斯想要率领骑士夺冠，恐怕也需要更长的时间。