主帅确认科比将遭限时令 林书豪冷对老大复出

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科比-布莱恩特确定在今天湖人对阵太阳的比赛中复出，不过，湖人主教练拜伦-斯科特确认，科比将遭遇限时令，上场时间将遭到大幅削减，大致为30分钟。在科比休息之前，科比上场时间的上限是40分钟左右。林书豪对科比复出反应很平淡，他认为科比复出与否都一样，球队的打法和斗志不会改变。

斯科特为了让科比休战，可谓绞尽脑汁，甚至连示爱的方式都用了出来，最终说服科比。科比休息期间，斯科特进一步和科比商量，认为科比的出场时间应该缩短，不能再像休息前那样拼。在科比休息之前，他场均出场时间高达35.4分钟，有3场比赛的出场时间还达到了40分以上。这让科比严重透支。

斯科特现在和科比达成了新的协议，双方都认为时间应该控制在30分钟左右，最好是在30分钟。科比体力透支的结果是他命中率下降，他目前的投篮命中率只有37.2%，这是他生涯最低记录。科比体力透支的另外一个表现是，他现在的关键球能力严重下滑，多次投丢绝杀球，最近一次是在湖人惜败给雷霆的比赛中投丢潜在绝杀。

如果科比休息的话，将给林书豪等替补更多表现机会。林书豪现在逐渐适应替补角色，他和尼克杨、卡洛斯-布泽尔、韦恩-埃灵顿同时出场的时候，总能掀起进攻高潮，帮助湖人缩小分差甚至反超比分。如果科比休息时间增加的话，林书豪等人将获得更多表现机会。

“无论科比复出与否，我们打球的方式都一样，不会因为他复出有所改变。具体来说，就是继续努力打球，打得更有活力，打得更拼更血性，打得更像一个整体。”林书豪说。针对科比复出，林书豪没有过度反应，他的表态非常职业化。林书豪本赛季场均得到10.2分4.8助攻2.7篮板，他的投篮命中率为41.8%。

在科比休息期间，林书豪总体表现还是不错，他在湖人爆冷击败勇士的比赛中得分上双，得到11分5助攻。他在湖人最近输给小牛的比赛中，林书豪得分不高，但打出了非常全面的比赛，他送出全队最高的7次助攻，还有3次盖帽。