特评：WCBA的存在是为证明CBA多优秀？

原标题:特评：WCBA的存在是为证明CBA多优秀？

世界上有种微妙的关系，叫做倒数第一与倒数第二。在学校里，最关心倒数第一的可能就是倒数第二，因为有一天这哥们意外缺考，那么自己就会变成倒数第一。

如今的篮球圈便有着这种微妙的关系，老大哥NBA成绩优异外表光鲜，小兄弟CBA一犯错误，就会被拿着与老大哥比较，免不了被奚落一番。

终于有一天，小兄弟CBA发现身边还有一个同父同母的小妹妹WCBA，大有要与自己争夺倒数第一的架势。甚至发现这个妹妹还真不哪都不如自己。

CBA总经理怒斥裁判，WCBA球队便要与裁判网络骂战；CBA不满判罚可以挑战鹰眼，WCBA不甘心吃哑巴亏罢赛抗议；CBA小范围冲突禁赛6人，WCBA全场群殴禁赛23人。种种迹象表明，WCBA已经不甘心倒数第二了，大有要与兄弟CBA争夺倒数第一的决心。

近日，WCBA又出事了，还一场比赛发生两起大事。

在河南主场与四川的比赛中，由于四川队群殴而多人遭禁赛，只能报名6人。比赛对抗激烈四川队有3人被罚下，这本身到是无可厚非，裁判吹罚也并不出格。只是问题来了，四川只有3人可以出场，于是出现了职业赛场极为罕见的3打5的局面，就连四川领队也感慨，从来没见过这样的比赛。

也是同一场比赛，一名持证记者希望在属于自己的摄影记者区找到位置，发现记者席位坐的都是不太像记者的人员，自己却被赶到场地一旁。又过了一会，一名工作人员带着几位彪形大汉将他带到小黑屋，把证件没收，并豪言：“在这就得听我的。”态度极其恶劣。

要知道，WCBA的采访证件是由篮协办法，公安部备案的正规采访证件，一个地方的保安居然有如此大的权力可以无视篮协规章制度的存在，让人叹为观止。

事实上，如果不假思索的把一切的罪过都推到CBA与WCBA两兄妹的家长中国篮协，也有失公允。

毕竟被俗称为篮协的篮管中心在编人员一共只有30余人，每周30场CBA联赛，即使每场只去一人监督，也会把他们搞的焦头烂额，毕竟这是有几亿赞助，关注度极高的亲生子。这样一来，许久无人问津的WCBA就如同后娘养的，无人问津。

据了解，目前WCBA除了少数几个条件不错的俱乐部，更多的都是由球队找到当地并无资质的运营公司承办赛事，水平良莠不齐，篮协精神难以贯彻也就并不难理解了。

有一个观点并非危言耸听，联赛的混乱动摇的也是赞助商的信心与媒体的关注力，这就造成了一种恶性循环。在央视以及各大网站的报道中，WCBA永远只是负面角色，这会让赞助商望而却步。事实上，除了少数几家靠赞助商与政府维持的俱乐部，大多数WCBA球队目前都面临着举步维艰的情况，不少有实力的金主，也都放弃了对联赛的投入。

另一个极大的影响便是女篮人才的凋零。据了解，某个国青级别的球队，适龄球员只有40余人，教练员也感慨好苗子宁可上学也不会从事看不到前途的专业队。亚青赛屡屡惨败日本，只是大厦将倾的征兆。

当然，你可以把一切的责任推到篮协的不作为，但是一组数字可能更加有说服力，目前一场NBA比赛中负责技术统计的工作人员，多达29名，而篮协所有工作人员加在一起，也只有30余人，差距有多大，一目了然。