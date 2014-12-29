体坛周报：托雷斯回家 谁在解救谁？

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2007年的夏天，托雷斯宣布将离开马竞加盟利物浦，此前的一个赛季又是马竞一个失败的赛季，球队连欧联杯的参赛资格都没有获得，托雷斯在告别的时候说道：“我将去一家更高水平的俱乐部，但我会回来的。”大家当时理解托雷斯回归的场景是，托雷斯已经到了35岁，在职业生涯最后一个赛季荣归故里，只为在最后告别的时刻向爱戴他的马竞球迷们招招手，随后便退役进入马竞名人堂。然而，现实才是最叵测的编剧，托雷斯年仅30岁便要提前回到马竞，因为只有老家马竞向这位“溺水”的金童抛出救生圈，尽管马竞已经不是当年传统的失败者，而是西甲卫冕冠军和欧冠亚军。

如不出意外，冬季转会窗开启后，托雷斯将以租借的形式回到马竞。实际上早在今夏，马竞主帅西蒙尼便希望招回托雷斯，但很显然，托雷斯并非西蒙尼的第一选择，甚至不是第二选择，当球队签下曼朱基齐和格列兹曼后已经没有预算再签下税后1100万欧元年薪的托雷斯，托雷斯等不到马竞的正式邀请，只得选择前往儿时另外的一个梦想球队米兰，而西蒙尼也只能引进劳尔-希门尼斯和塞尔奇应战。

即便托雷斯是当年的金童，他回到马竞仍是个充满争议的决定，就连对他有感情的马竞球迷也有半数不支持他回归，并非是出于对他当年抛弃马竞的怨恨，而是因为如今的马竞已经是欧洲顶级球队，而托雷斯早已不是顶级射手之一。但马竞人其实可以不必多虑，西蒙尼从未许诺给托雷斯主力位置，金童的起步位置只是排在曼朱基齐、劳尔-加西亚和格列兹曼后的第4中锋。托雷斯给马竞带来的好处是，他将弥补自迭戈-科斯塔离开后队内无人胜任反击型前锋的空缺，而马竞从来都是一支以反击为生命的球队。

马竞能给托雷斯带来的则更多，西蒙尼是位善于修复球员的主帅，他3年前上任后第一场比赛出场的首发11人中有10人参加了对皇马(数据)的欧冠决赛，被西蒙尼称为“老师”的体能教练奥尔特加今年曾说过，“托雷斯是我带过的身体素质最出色的球员。”家一般的马竞更能给他提供在异乡找寻不到的自信，这对一名前锋是至关重要的。我们甚至可以说，如果托雷斯在马竞无法恢复自己的水平，那就没有球队可以让他重新崛起，马竞是他的最后一根救命稻草。这也是他愿意降薪回家的原因。

但在马竞踢球并不容易，3000万欧元引进的格列兹曼还是替补，马竞锋线竞争异常激烈，托雷斯必须利用好西蒙尼给他的每一分钟。不然，他的前车之鉴便是上赛季冬季租借而来的马竞老人迭戈，巴西人虽然在欧冠淘汰巴萨(官网数据)的比赛中打出世界波立下大功，但因迟迟无法融入，赛季末也只能再度告别马竞。纸上谈兵是无法知道哪些球员能够适应现下的马竞，必须通过实战的反复检验，这一点西蒙尼最清楚不过。