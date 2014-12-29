【Best2014】第1后卫！皇马真神引领新宇宙队

原标题:【Best2014】第1后卫！皇马真神引领新宇宙队

拉莫斯开启“锋卫”时代

2014年即将过去，又到了一年一度的奖项评选时间。腾讯体育推出“Best 2014”，评选今年世界足坛各个位置的最佳球员。最佳中后卫方面，欧冠和世俱杯冠军得主、西班牙国脚拉莫斯力压杰罗姆-博阿滕、戈丁、孔帕尼和马斯切拉诺(数据)当选。

【入围】

博阿滕的后防核心，但乌拉圭止步世界杯16强，让他难以凭借大赛一举跃升超一流中卫行列。

孔帕尼是上赛季曼城(数据)夺得英超冠军的主要功臣之一，但蓝月在欧冠未有更大突破，对他形成掣肘。马斯切拉诺在巴萨(官网数据)客串中卫，本身表现算出彩，不过鉴于西甲豪门今年的表现一般，很难为他提供足够的竞争力。

【荣誉】

团体荣誉：俱乐部层面，拉莫斯随皇家马德里夺得欧冠、国王杯、欧洲超级杯和世俱杯“四冠王”。个人荣誉：拉莫斯当选上赛季西甲最佳后卫，荣膺世俱杯金球奖，他也是世俱杯历史上第一位获此殊荣的后卫球员（不计其前身丰田杯）。

【神迹】

尽管西班牙队世界杯小组赛即告出局，作为主力中卫踢满每一分钟的拉莫斯需要担负责任，但他仍是整体萎靡的斗牛士阵中表现最出色的球员，嘉实多综合指数8.12，位居队内之首。

拉莫斯这一头价值千金

当然，拉莫斯能当选2014年最佳后卫，主要因为他在俱乐部的决定性表现：本年度，他已为皇马(数据)打入10球，创个人生涯新高，这对于一名中卫来说，本已非常难得；更重要的是，拉莫斯总能在关键时刻挺身而出、亮“锋卫”本色临危救主，欧冠、世俱杯半决赛和决赛都有进球，是“银河战舰”夺冠的首功之臣。

【高光】

卡西激动亲吻拉莫斯

上赛季欧冠决赛，皇马直到伤停补时到来时，都0-1落后于马竞。正当所有人都认定冠军必归床单军时，拉莫斯在第93分钟接莫德里奇角球助攻，头球扳平比分，神奇的将比赛拖入加时。这粒金子般的入球也彻底击垮了马竞的心理防线，皇马最终4-1取胜，历史上第10次欧冠登顶。欧冠冠军的归属，因一名后卫的进球而发生戏剧性改变，如果说诺伊尔定义了“门卫”，那么拉莫斯则通过这场决赛告诉世人，何为“锋卫”。