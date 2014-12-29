金童奖得主将巴神按在板凳 没他利物浦更惨

原标题:金童奖得主将巴神按在板凳 没他利物浦更惨

打阿森纳(数据)，利物浦(数据)全盘占优，没拿3分可惜。但人品这东西有失就有得，打保级队伯恩利，红军在几乎全场被吊打——共53次解围，节礼日所有球队最多——的不利情况下，最终却凭借“中锋”斯特林的进球拿下对手，帮助主帅罗杰斯拿到执教利物浦以来的首个节礼日比赛胜利（此前两战皆北）。

参与红军逾三成进球

至此，斯特林本季联赛打入4球4次助攻，参与全队36.3%的进球。在苏亚雷斯远走、斯图里奇受伤的情况下，这个年仅20岁的小将已成为利物浦的进攻大梁。尤其是被无奈的罗杰斯推到锋线后，近3场已打入3球，打破他此前17场各项赛事的球荒。而且此役过后，他本赛季已打了2215分钟，是全英超最辛苦的球员。

打伯恩利的进球，库蒂尼奥传得漂亮，斯特林的临门一脚更漂亮：由于伯恩利两名后卫已包夹到位，只剩一个狭小的射门窗口，他把握住了。用BBC嘉宾希勒的话说：“这是此役的唯一闪光瞬间。斯特林第一下触球非常漂亮，一下子就过了希顿，左脚射门也很自信，这和两周前打曼联时晃过德赫亚那次形成了对比。”

季前曾给斯特林提出赛季15球目标的罗杰斯，对斯特林的悟性赞不绝口，“他的速度让他能甩开任何人，他不是一个典型的9号，他是不同类型的9号，对我来说重要的永远是位置，而不是具体球员。我们要运转得好，速度非常重要。现在他打这个位置（中锋），因为有速度，会有很多这样的（单刀）机会。打完曼联后，我们开始训练他的临门一脚，左路也练右路也练，现在他射门非常冷静。他是一个天生边锋，但创造进球之余自己也能进球，目前他要为我们打双份工。随着年龄增长，他的进球数还会进一步上升。”

“冬窗巴神不走”

斯特林打中锋受到好评，巴洛特利则再度枯坐板凳。罗杰斯第73分钟换下库蒂尼奥时上的是兰伯特，这是否意味着加盟以来只入2球的巴神，在红军的路已经走到尽头？罗杰斯否认1月有意出售或租借意大利人，“老实说我从未这么想过，本赛季我们在各项赛事有很多比赛，目前最关键的是保住现有阵容。”

打伯恩利开场不久，门将布拉德·琼斯受伤下场，可能无法赶上对斯旺西的比赛。此前被罗杰斯“无限期”放上板凳的米尼奥莱，替补上阵表现一般，一次后场大脚甚至把球放出底线，造成对方角球，显示自信心受损。但用人之际，罗杰斯还是多加勉励，“琼斯非常努力，但他现在受伤了久。对米尼奥莱来说，这是他证明自己的机会。他节礼日替补上场后确实有几个令人担心的时刻，但还是保住了零封，对门将你就期望这些。”

中场埃姆雷·詹节礼日替补上场打中后卫，罗杰斯解释说：“去年我去观察他的一场比赛，看到他在4231中打中卫。他前程远大，本赛季只是因为踝伤导致训练断断续续，但他是一个杰出的球员。他最喜欢的位置是防守中场，但我有时会让他打进攻位置，希望练练他这方面的能力。他能打多个位置，希望随着赛季进行，他的影响力会越来越大。”

圣诞新年赛程拿下首战，周一利物浦将遭遇斯旺西，这是罗杰斯的老东家。昔日麾下的斯旺西少帅蒙克，赞扬了罗杰斯为球队作出的贡献后开玩笑：“本周我和他通过电话。我们打完这场接着就要碰QPR，我们准备从利物浦直接去伦敦（斯旺西在威尔士，折返的话要走回头路），所以我问他是否可以借用他们的训练设施。结果罗杰斯说，要看这场比赛的结果再定！”

罗杰斯表示：“我们的目标和季初相比没有变化，那就是进入前四。目前距离前四7分，但只要我们保持这样的态势，分差很快就会缩小，过去两季都是如此：赛季越到后面，我们的成绩越好。前半段我们的主要目标是杯赛，本赛季如能夺取杯赛冠军（目前联赛杯打入半决赛，对手是切尔西(数据)），就是向前进了一步。”