恒大国脚被重罚幕后 许家印听闻落选原因大怒

原标题:恒大国脚被重罚幕后 许家印听闻落选原因大怒

在国足即将踏上前往澳大利亚悉尼的航班时，一纸罚单不期而至。榜上无名的冯潇霆和李学鹏万万没有想到自己的落选会导致20万的重罚。

在国足即将踏上前往澳大利亚悉尼的航班时，一纸罚单不期而至。榜上无名的冯潇霆和李学鹏万万没有想到自己的落选会导致20万的重罚。

昨晚，记者获悉，恒大俱乐部决定按照2013年7月公布的《恒大国脚八项规定》相关规定，对冯潇霆和李学鹏这两位无缘参加亚洲杯的国脚罚款20万元人民币。这是恒大“国八条”公布之后首次次付诸实行。

据了解，恒大之所以在最终名单出炉5天后才公布罚单，源于老板许家印对两人落选原因的不满。国足名单在23日公布后，关于两人的落选原因，一直无官方解释。直到27日，佩兰在接受采访时才揭开谜底，原来是因为在集训期间表现出的精神面貌和竞技状态不符合国家队的要求。这一消息出来后，许家印闻言大怒，在28日上午召回主管足球俱乐部事务的集团副总裁刘永灼开会，并下达要依照《恒大国脚八项规定》对落选国脚进行处罚的指示。当晚，俱乐部决定给两人开出20万元的罚单。

冯潇霆和李学鹏的这次处罚，确实有据可依。在“八项规定”第二项中写明，要树立“入选国家队为荣、落选国家队为耻、一切为国家队服务”的荣辱观，凡是入选每期国足集训名单的球员，集团给予每人10万元的荣誉奖奖励。凡是上期入选因自身不努力等原因落选最新一期国足集训的，恒大将会对这名球员处罚20万元处罚。

此次落选亚洲杯的恒大球员共有3人，其中赵旭日源于正常的人员选择。虽冯潇霆和李学鹏在近两场热身赛没有得到重用，但两人的落选还是让人感到意外。尤其是冯潇霆，他和张琳芃的组合被认为是如今国足的最强中卫组合，但佩兰最终将其摈弃。