周薪58万元！山东鲁能重金招揽塔尔德利！

原标题:周薪58万元！山东鲁能重金招揽塔尔德利！

巴西“新9号”塔尔德利

据ESPN27日报道,中超山东鲁能俱乐部为了签下巴甲米内罗竞技队的巴西国脚塔尔德利,已同意向这位巴西“新9号”提供一份相当于他现在薪水三倍的报价。

本赛季塔尔德利为米内罗竞技打进10球。此外,他也于近期在巴西国家队表现出不错的状态,在今年与阿根廷队在北京进行的南美超级德比杯中,他一人贡献两粒进球,帮助巴西队获胜。巴西世界杯之后,塔尔德利已经取代老将弗雷德,成为巴西队的正印中锋。

此前,巴西媒体曾报道称,中超许多球队都来到巴甲挑选外援,而有两家中超俱乐部都对巴西“新9号”塔尔德利感兴趣。米内罗竞技主席丹尼尔也证实,的确有一家中超俱乐部向塔尔德利发出邀请。但他当时表示,尽管塔尔德利对于来自中国的邀请很感兴趣,但俱乐部目前还没有被打动,“来自中国的报价还不够,所以我们现在还不着急,塔尔德利的确有可能转会,但米内罗竞技不想以低于俱乐部预期的价格将他卖出”。

在丹尼尔这一表态之后,很快又有巴西媒体爆料,称鲁能队表示只要塔尔德利愿意加盟,他们愿意向其支付约76500欧元(约合人民币58万元)的周薪,这几乎相当于塔尔德利如今在米内罗竞技队周薪26500欧元的三倍。可见为了得到目前巴西队阵中的红人,鲁能队可谓孤注一掷。值得一提的是,鲁能队现任主帅库卡之前正是在米内罗竞技队执教,他对于塔尔德利的欣赏,或许也促使鲁能队全力求购塔尔德利。