英媒:周亮否认辱骂”苏北狗”堪称年度最无赖

原标题:英媒:周亮否认辱骂”苏北狗”堪称年度最无赖

苏亚雷斯一咬惊人

苏亚雷斯在世界杯上一咬惊人，前上海某视频网站解说员周亮疯狂的地域攻击也引起中国足坛震动，这两件事都入选了英国《卫报》的2014年体坛年度失态。

2014年足协杯半决赛首回合，江苏舜天客场2-0击败上海申花。在本场比赛开始之前，上海某网站足球解说周亮在直播中播报球员出场名单时，直接解说道：“1号苏北狗;2号苏北狗;3号来自巴西的苏北狗;6号来自黎巴嫩的苏北狗，哈哈哈……8号苏北狗、7号来自巴西的苏北狗、16号苏北狗、20号苏北狗、22号苏北狗、23号苏北狗,24号排在最后的苏北狗。啊!”

周亮这一地域攻击言语引起了广大球迷的不满和抗议。CCTV著名体育评论员韩乔生对此表示，这等于种族歧视。然而周亮一开始还辩解：“1、作为媒体从业人员，我尊重职业的基本操守，确认没有在任何场合发表过视频中涉及的地域歧视的言论。 2、网上流传解说视频的时间18:25，其时本人还未进入球场开始解说工作，比赛19:45开球，本人约18:45左右才进入比赛场地和工作岗位 3、对于网上流出的手机盗拍的不实视频及未经查实的不实报道，是对我本人的严重污蔑，我将神情通过法律程序进行调查，维护个人合法权益和声誉。 4、本人愿意接受任何形式的调查，如属实愿意承担任何相关法律责任。”但后来周亮就职的视频网站证实确实是周亮所为，并且将其开除，周亮才最终作出道歉。

《卫报》认为周亮的这一做法是“年度耍赖”：周亮一开始否认称江苏球员是“苏北狗”，但最终他所就职的网站做出真诚的道歉。