除了广场舞还有马拉松 58岁大妈雾中跑夺冠

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运动员雾中开跑

昨日上午，大雾笼罩着甜城两岸，内江市东兴区兰桂大道上，却有一群人穿着T恤、短裤，摩拳擦掌，跃跃欲试，他们正在等待着第24届甜城马拉松赛的发令枪响。

从1987年迎春长跑至今，甜城马拉松比赛举办次数创下了中国西部城市之最。昨日，来自成都、重庆、泸州等地的166名长跑爱好者齐聚内江，雾中开跑参加5个赛程的比赛。而比赛中购买保险、交通管制、全程医护，这些措施也标志着“草根”马拉松走上了规范化道路。

连续参加20届五旬老将拿第一

58岁的陈昌琼第一次参加甜城马拉松是1990年，当时她在泸州参加完运动会长跑后，随后来到内江参加甜城马拉松。当时比赛线路是从市体育馆到东兴区椑木镇，再回到体育馆。本届甜城马拉松比赛，她报的是10.6公里小马拉松，最终以1小时36分的成绩获得了女子组第一名。

内江市长跑协会主席何武全回忆说，1986年，18位长跑爱好者在人民公园自发成立了内江市长跑协会。1987年11月，首届甜城30公里准马拉松赛开赛，由此，打响了甜城马拉松第一枪。何武全至今还记得，首届比赛，凡是得了名次的选手，都得到了一只价值5元钱的瓦罐杯。

由于经费紧张，2002年至2005年，甜城马拉松赛停办了四年。2006年，甜城马拉松赛恢复举办，但只有几十人参赛。2010年11月，开始有外围组织加入到比赛中。本届比赛，吸引了来自成都、重庆、泸州等地的166名长跑爱好者报名参加，人数创下了24届比赛以来的最高纪录。

比赛更规范化全程医护并交通管制

本届比赛分男子（女子）少年组、青年组、中年组和老年组，原本长跑距离为5.2公里迷你马拉松、10.6公里小马拉松、21.1 公里半程马拉松、31.65公里准马拉松和42.195全程马拉松5种距离。实际上，每个单边赛道缩短了700米，所以全程只有36.8公里。全程马拉松比赛中，选手肖昌怀和万小菊分获男子组、女子组头名。

据了解，第24届甜城马拉松比赛受到了自创办以来最高“待遇”。昨日比赛中，兰桂大道实行全封闭，其他赛程路段实行半封闭双向通行。大赛组委会还为每位运动员购买了意外伤害保险。内江市中医院派出了一辆救护车，6名医护人员全程参与，起点和邱家山折返点设固定医务点，救护车为流动医务点。