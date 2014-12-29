上海F1赛道变马拉松跑场 跑者：难以抗拒的诱惑

原标题:上海F1赛道变马拉松跑场 跑者：难以抗拒的诱惑

上赛道

这是一群跑步者的故事，尽管他们都是真心热爱跑步，在国内外赛场见惯了大世面，但是，说到去上赛场跑步，他们都“有些醉了”。

2015年1月1日，在踏进上赛场的那一刻，将会是怎样的一种感觉呢？在“蒸蒸日上四环跑”倒计时三天之际，高手们纷纷吐露了这样的心声。

李少壮：从阿尔卑斯跑到上赛场

从阿尔卑斯翻山越岭，到北京国际马拉松摘取半程冠军，再到上海国际赛车场角逐“蒸蒸日上四环跑”，大连理工大学的大四学子李少壮从未停止奔跑的脚步。面对2015年的第一场比赛，李少壮说，他准备好了。

“首次在世界一级方程式赛车场跑步，这将是我前所未有的体验。”言谈间，李少壮对2015年1月1日的“蒸蒸日上四环跑”充满了期待。在此之前，他参加过国内外无数次的长跑比赛，上马、北马、广马、甚至法国超级越野跑都留下了他追风的身影，而对于即将到来的“四环跑”，李少壮的内心却充满了不一样的期待。

“2015年的第一天，我一定发挥出自己的最好水平，为明年一年博个好彩头。”李少壮说。“希望从上赛场开始，这一年都要顺顺利利的。”

作为大连理工大学的学生，李少壮在学校是出了名的“追风侠”，同学们都称呼他为“冠军大王”，这是因为在大学期间，李少壮参加过大大小小许多次长跑比赛，拿冠军已成家常便饭。李少壮最近一次夺冠是在今年10月19日举行的北京国际马拉松赛上，那一天，他以1小时11分的成绩战胜了四千多名选手，夺得半程马拉松冠军。

今年5月，李少壮参加了第四届法国Annecy maxi race(86公里，累计爬升5300米)越野跑比赛，在全世界5200多名越野跑好手中，李少壮与众多越野跑冠军级别选手展开了残酷的争夺，最终，他用时12小时56分54秒完赛，位列第142名。

“从小时候开始，我就喜欢跑步。”李少壮说，在老家莒南县的时候，自己就将跑步当作是对耐力的锻炼。15岁时，热爱长跑的李少壮进入当地的体育队，开始跟着别人一起训练，练习中长跑。“那时候只是单纯地跟着大家凑热闹，想着锻炼身体。”

2011年，李少壮考上了大连理工大学，所学专业是土木工程，尽管学业紧张，但只要有时间，李少壮依旧无法舍弃跑步。在操场上，同学们经常看到李少壮练习中长跑的身影。“上高中的时候，我还是把长跑当作升学的踏板，但上了大学以后，心态就发生了很大的变化，纯粹是因为热爱这项运动而奔跑。”

2012年，李少壮参加了第九届全国大学生运动会，为辽宁代表队获得1铜1银。2013年，在广州国际马拉松比赛中，李少壮夺得半程赛冠军。据了解，李少壮的半程马拉松最好成绩是67分钟，全程马拉松最好成绩是2小时24分。这一次，李少壮为了备战“蒸蒸日上四环跑”，很早就开始用心训练，调整状态，只为在1月1日当天跑出最好的成绩。

“现在是大学四年级了，几乎没有多少学业的压力。”李少壮告诉记者，已经修完了大学期间的全部课程，只等毕业了，因此可以将更多精力投入到跑步比赛中。未来，李少壮的职业方向还是土木工程方面的工作，不过，中长跑将是他的最爱，“我会一直坚持跑下去”。

金源：F1赛道对我太有吸引了

“脚下是F1赛道，在那里体验跑步的乐趣，这是最吸引我的地方。”26岁的金源如是说。

曾经是一名出色的专业运动员，上海姑娘金源参加过奥运会、世界田径锦标赛，拥有丰富的比赛经验。这一次，当得知自己有机会参加“蒸蒸日上四环跑”时，金源毫不犹豫地接受了这个挑战。对这位专业跑步者来说，在上海国际赛车场跑上12公里，的确是一件很有意义的事情。

“我不在乎成绩，就算有人跑得快我也不会在意。”金源告诉记者，“我认为跑步就是为了快乐。”带着这样的想法，金源准备在2015年1月1日这一天轻松上阵。“体验F1的跑道，或许是我的跑步生涯中最酷的一件事。”金源还告诉记者，她估计自己在“四环跑”12公里的成绩大约在45分钟左右。

出生于1988年的金源，从小就非常聪明，学习成绩优异，并且热爱跑步。在小学四年级的一次校运会上，金源获得了冬季长跑的第一名。在随后的区中小学运动会上，她又夺得了1500米的第一名。从那之后，金源与跑步结下了不解之缘。

小学毕业后，金源一路从少体校到上海市二线队，成绩突飞猛进，接连在全国青少年比赛中折桂，并最终进入国家队，一度与奥运冠军邢慧娜成为了队友。

那时候，在金源心中，参加奥运会是她最大的梦想。2006年，金源远赴美国，师从著名华裔教练李梨，终于在3000米障碍赛项目中崭露头角，达到奥运参赛A标，成为中国奥运代表团中的一员。虽然，金源在2008年奥运会上未能取得梦想中的成绩，但是，她仍然在奔跑中体验着快乐。2010年，金源在广州亚运会上获得3000米障碍赛的银牌，2011年中在世界大学生运动会上，金源又获得第三名。

离开国家队后，金源一边在复旦大学求学，一边继续着跑步之路。在她参加的比赛中，金源几乎都能轻松地拿到冠军，这当然源于多年的专业训练功底。同时，由于常年参加比赛，金源格外注意防止受伤，也正是这个原因，让她格外看重跑步比赛的赛道质量。“我会事先去了解（跑道），然后才决定报名。”她说。“F1这样的赛道对我来说太有吸引了。”

据悉，在参加完1月1日的“四环跑”后，金源将立即飞赴厦门，备战一年一度的厦门国际马拉松。“跑步是乐趣，永远不会感到累。”她最后说。

马休：高手对决，惺惺相惜

说到肯尼亚留学生马休（MATHEW），李少壮一点也不陌生。“一年前，我们在常熟马拉松赛碰到过，当时我们两个人几乎是一起撞线，差距只有零点几秒。”李少壮说。

李少壮眼中的马休，可是一位厉害的肯尼亚跑步高手，因为两个人旗鼓相当，马休给李少壮留下了极其深刻的印象。据悉，两人在比赛中数次碰面，互有胜负。

而这一次，马休的名字出现在“蒸蒸日上四环跑”12公里跑的高手名单之列，让李少壮对两人时隔一年多的再次交手有了期待。“我们有一年没有碰到过了，这次不知道他的状态怎么样？”

在沪上业余跑步圈，马休的名气比较响。在上海大学宝山校区的操场上，同学们经常看到马休在跑步，“他不是在跑步，就是在去跑步的路上。”一位同学说。

自从进入上海大学国际交流学院学习，马休成了学校马拉松的代言人，他经常代表上海大学的“疯狂马拉松队”出现在中国举办的各大马拉松赛场上。有时，上海大学的同学们会戏称，马休来中国留学，不料，却在马拉松赛场刮起了一阵“黑色旋风”。

马休擅长跑步，也影响了上大的其他留学生。在上海大学国际交流学院，马休的几个肯尼亚同学在他的带动下，纷纷加入长跑的行列，也许，在他们身上，与生俱来携带着“长跑王国”的基因。当然，在这些留学生当中，马休的成绩是最好的。

“我喜欢跑步，这让我有健康的身体，同时，我也交了很多朋友。”马休告诉记者，他爱好跑步，没有特别原因，“只是因为喜欢”。

平时，马休练得最多的就是男子5000米，成绩大约在16分钟左右，这在沪上业余圈内已是相当不错的成绩。至于半程马拉松，对马休来说更不是什么难事。“我是2009年在肯尼亚开始跑步，一开始跑得很慢，甚至还跟不上女孩子。”马休说，“后来，我练得多了，慢慢知道怎么跑步了。”

据了解，上海国际马拉松是马休参加的第一次国际性大赛，结果，他一举拿到了半程马拉松的第六名，为上海大学争光。在那之后，马休代表学校参赛成了学习汉语之外最重要的内容。2011年，马休在上海国际马拉松半马比赛中跑出第三名的好成绩。

从2010年到2014年，马休在四年留学期间，不仅学习了中文,也因为跑步，深入了解了中国各地的城市风情。这一次，马休将踏进上赛场的跑道，为他的留学生涯写下最特别的一页。