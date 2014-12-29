媒评：跑向2015出发便是永恒

原标题:媒评：跑向2015出发便是永恒

再过两天，一群跑者将会在奔跑中迎来新年的第一缕阳光。在上海赛车场，这条曾经风驰电掣的赛道上，数以千计的跑者将沿着舒马赫、阿隆索、汉密尔顿曾经的轨迹呼啸而出——如果以机械动能创造出的极速为参照，任何跑者都无法在这条赛道上青史留名，然而，在这条听惯了马达轰鸣的赛道上，为奔跑而律动的心跳声却可能更加震撼。

人类的身躯并非钢铁，更无法爆发出如机械般的能量，但人类的躯体却往往可以承载超出自身想象的磨砺，血肉之躯和机械之体的区别正在于：对于前者而言，自我的压榨无法量化却存在几何爆发的可能，而苦难洗礼之后的涅槃也正是超越自我的精神内核所在。奔跑，这项人类所有运动的源代码，存在着任何想象的空间和可能。

从躲避猛兽，到追逐猎物；从迁徙拓荒，到行军跋涉；从百米竞速，到万米奔腾，奔跑是人类的生理的本能，更是精神的追逐。尤其是当工具逐渐取代人类的双脚，奔跑已经不再承担人类生存、生产和生活的责任时，奔跑者的双脚反而彻底挣脱了功利的枷锁，更加虔诚地跑向心灵的圣坛，正如村上春树所言：跑步是与自己心灵的对话。

有人说，42.195是一个充满魔力的数字，是一种追求，是一种信仰。其实，5公里、10公里、半马又何尝不是。只要迈开脚步，每一次奔跑都是一次集体的朝圣，也是一段孤独的旅行，身边的风景如过眼云烟，脚下的道路却历历在目，呼吸和心跳就是跑者解读这个世界，并相互传递信息的摩斯码，你如果不身在其中根本无法理解。

过去的一年，有越来越多的人汇入了这道奔跑的洪流，未来的一年，会有更多的人迈出脚步。无论距离长短，无论成绩好坏，只要跑起来，跑下去，任何跑者都可以用心容纳世界，用步伐丈量世界。

2500多年前，当菲力比斯为传递马拉松战役的捷报而奔跑至死，他绝不会想到会有成千上万的后人追随着他的脚步一直跑下去，也不会想到42公里195米会成为一个神圣的标杆，让无数人欲罢不能。然而，无论是已经无限逼近2小时的那些马拉松精英，还是不断接近全马的普通跑者，没有人可以成为马拉松的真正征服者，因为一旦出发，前路便是永恒。