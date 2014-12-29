波士顿跨“伤心岭”雅典朝圣 2015全世界跑起来

原标题:波士顿跨“伤心岭”雅典朝圣 2015全世界跑起来

2014波士顿马拉松跑者亲吻终点

跑步是一种美好的体验。

从布拉格的老城广场，到波士顿的“伤心岭”、北领地的艾尔斯山，再到雅典的复古跑道……从现在开始计划，2015年，让我们满世界地奔跑吧！

明年1月，卢克索金字塔马拉松将在埃及卢克索开赛。这是一场在名胜古迹与金字塔之间穿行的比赛，将给跑者一次体验历史的机会。

2月份，亚洲范围内将举办两场马拉松赛，一场在东京，另一场在不丹。令人向往的是，不丹国际马拉松将在不丹古城帕罗举行。

3月1日，全世界唯一的内湖冰面马拉松将在贝加尔湖举行。

波士顿越过“伤心岭”

明年4月20日，波士顿即将迎来一年一度的马拉松。

在跑步者的心目中，波士顿马拉松赛是最独特的。创立于1897年的“波马”是许多跑者梦寐以求的殿堂。每年的这一天，超过五十万的热情民众绵延整个赛道，为每位跑者加油。

除了历史最悠久，波士顿马拉松的参赛门槛乃世界最高，报名者要达到其年龄分段的成绩要求才获得参赛资格。

波士顿马拉松不仅是国际田联路跑金标赛事，路线也是国际马拉松暨长跑协会认证的赛道。经此协会认证的赛道皆符合其一贯严谨的测量标准，完赛的成绩也获全球肯定与认可。

从路线图与高度图上可以看出，波士顿马拉松的路线以直线居多，除了中途几处起伏外，其余路段皆为下坡。也许是这个原因，拥有世界最好成绩的长跑男选手在波士顿马拉松从未跑出过最佳战绩。

波士顿大学附近的“伤心岭”则是“波马”最著名的路段，有人也将此称作“心碎坡”，是最后一个长距离上坡。由于跑者在跑过30公里后体内能量消耗殆尽，因此，这个坡道对跑者是最大的考验。只要跑过这道岭，选手们就不用伤心了，因为终点就在前方。

布拉格回到中世纪

“我就站在布拉格黄昏的广场，在许愿池投下了希望……”一曲《布拉格广场》，仿佛带你走近了布拉格。然而，想真正捕捉布拉格的灵魂，还是来这里跑一次马拉松吧。

2015年5月，布拉格国际马拉松将在捷克首都布拉格开赛。经过近20年的精心耕耘，布拉格马拉松已经跻身于世界前十佳马拉松赛之列，更是国际田联路跑金标赛事。

布拉格马拉松赛被誉为世界上沿途风景最美丽的比赛之一，起点和终点都在900多年历史的布拉格老城广场，那里有建于1410年的钟楼，来自60多个国家的跑友在“百塔”中穿行，跨越600年历史的查理大桥，那种感觉仿佛回到了中世纪的布拉格，在教堂、城堡与修道院之间重温历史。

参赛人数规模、成绩、奖金，布拉格都不是最厉害的。然而，布拉格马拉松却是中欧最负盛名的马拉松，因为这里最注重跑者的体验，坚持用对待前三名的同等热情，招待着马拉松的最后一名跑者。

与此同时，多姿多彩的周边活动也是布拉格马拉松的一大亮点。如马拉松音乐节、短程家庭迷你马拉松等等。据悉，迷你马拉松只有4.2公里，是专门为所有想参加马拉松但不敢去挑战全程马拉松的人而贴心设计的。

6月20日，非洲五大猛兽马拉松将吸引喜爱动物的跑友。想想一下，与非洲猛兽一起奔跑在非洲草原，比赛难度不小。同一天，午夜极昼马拉松将在北极圈极昼气候下开始比赛。

北领地——领略5亿年巨石群

如果你错过了波士顿马拉松，不妨试试全世界独一无二的澳大利亚北领地马拉松赛。

这项赛事也叫澳大利亚内陆马拉松，因为举办的地点在北领地的艾尔斯山而闻名。在全球范围内，你都无法找到这样一条独具特色的跑道，因为比赛举办地位于澳洲红土中心：“乌鲁鲁-加他茱达国家公园”，这里最大的特色是比赛路面大部分未铺沥青，跑者脚下踩的正是澳洲的红土。

在当地，乌鲁鲁又叫艾尔斯岩，是澳大利亚最著名的自然遗产。这里有一块可能是世界上最大的独体岩石，它被称为地球的肚脐，处于澳洲大陆的地理中心。在巨石周围，很大一片地区没有居民和村落，除了草丛和矮小的灌木外，极目所见，只有一片分布超过20公里的巨石，地理学家称其是亘古荒原上的地质奇观。

有了艾尔斯岩，北领地马拉松在全球马拉松赛事中独树一帜。2015年7月，你可以一边踩着红土，一边跑过5亿年的古老巨石。

雅典——回到第一届奥运会

每个跑步爱好者的心中都有自己的跑步圣地，唯有马拉松的发源地——雅典，是马拉松世界的唯一。

2015年，回到马拉松诞生地马拉松镇，跑一场马拉松“起源之路”，完成一次心灵与身体的朝觐，将不愧是一趟经典复古之旅。跑步者们可以沿着公元前490年菲力比斯从马拉松战场跑回雅典传递喜讯的路线，体验2500年前马拉松起源时的原貌。这条线路受到世界跑步爱好者的尊敬和热爱，包括日本作家村上春树在内都是希腊马拉松赛的粉丝，在村上著名的跑步作品《当我谈论跑步时我会谈些什么》当中详细记述了他参加雅典马拉松赛的经历。

雅典马拉松的起点设在马拉松市，终点为泛雅典体育场。该体育场是1896年首届奥运会的举办地，也是2004年雅典奥运会马拉松比赛的终点。因看台全部由大理石铺成而被称为“大理石体育场”，官方名称是“泛雅典体育场”。

今年11月9日，3万余位来自世界各地的马拉松爱好者参加了2014年雅典马拉松赛，超过300名中国跑友到马拉松跑马拉松，人数之多成为历史之最。2015年，雅典将迎来更多中国跑友的朝圣。你，准备好了吗？