申花高层证实报价亚冠冠军射手 200万美金起步

图片说明：尤里奇

据澳大利亚媒体《悉尼先驱晨报》报道：“上海绿地申花[微博]准备报价澳大利亚国脚中锋尤里奇，目前，尤里奇将随澳大利亚国家队征战2015亚洲杯。”事实上，澳大利亚媒体的报道并不是非常准确，因为，上海申花高层在这则报道出来之前，就曾坦言承认：“尤里奇确实是我们希望的亚外首选，一个多月之前，我们就给尤里奇那边报价了，不过，近期的谈判进展并不顺利，这条消息这个时间从澳大利亚方面被报道出来，最大的可能性还是经纪人方面有些想法吧。”

澳大利亚媒体《悉尼先驱晨报》透露西悉尼流浪者主帅波波维奇和中锋尤里奇可能离开球队。报道中称：“波波维奇一旦离开，可能会引发一些球员考虑自己的未来，其中包括尤里奇。尽管尤里奇在亚冠联赛中的表现令人印象深刻，在俱乐部层面来看，尤里奇随西悉尼流浪者夺得了2014赛季亚冠联赛冠军，并成为球队夺冠的最大功臣之一。在亚冠1/4决赛客场对阵广州恒大[微博][微博]的比赛中，尤里奇打入了关键性点球，帮助西悉尼流浪者淘汰广州恒大。”

与此同时，澳洲媒体在报道中明确写到：“尤里奇有一个丰厚的报价来自上海申花。”尤里奇现年23岁，身高1.89米，司职中锋，曾效力于萨格勒布火车头、国际查普雷西奇、阿德莱德联等俱乐部，2013年7月转会西悉尼流浪者，与该俱乐部的合同到2015年4月30日到期，根据国际足联规定，他现在已经可以与其他俱乐部接触。在2013-2014赛季澳超联赛中，尤里奇出场20次打入8球，随队夺得了澳超亚军。在2014赛季亚冠联赛中，尤里奇出场9次打入4球，帮助西悉尼流浪者最终夺冠。正因为如此，尤里奇的受关注程度明显提高。作为澳大利亚国脚，尤里奇累计代表澳大利亚队出场5次打入1球。

一个多月前，就有消息表示：“申花给尤里奇的转会报价是从200万美金开始的。”对于这样的传闻，申花方面坦言：“我们最希望引进的亚外人选确实是尤里奇，我们也确实给出了西悉尼流浪者那边这样的转会费报价，不过，后续情况发展并不乐观。这个队员很年轻，很有实力，所以，身价一直在飙升，就这两天吧，如果进展还是不顺利的话，我们很可能会尽快放弃这个谈判，尽快再寻找合适的亚外。”