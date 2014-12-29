切尔西吉兆!年终第1=冠军 曼城7场狂追5分大搅局

原标题: 切尔西吉兆!年终第1=冠军 曼城7场狂追5分大搅局

连续3个2-0完胜赫尔城、斯托克城、西汉姆联之后，切尔西止住连胜脚步。在圣玛丽球场，切尔西1-1战平南安普敦。2014年切尔西所有赛事结束，最大的喜讯无疑是2014-15赛季还排在英超榜首。“圣诞冠军”之后，切尔西又拿到“年终冠军”，尽管这都是没有太大意义的头衔，但对于穆里尼奥和蓝军来说，确实好兆头。

英超恐怖的圣诞赛程，是西甲、意甲、德甲无法相比的。以切尔西为例，节礼日中午12点45对阵西汉姆联，49小时20分钟之后，切尔西在圣玛丽球场客战南安普敦。不到50小时时间，球员需要补充身体机能的水分(一场高强度英超下来球员脱水4-6斤是常态)，8小时的睡眠休息，在身体恢复之后，立刻投入下一场比赛的备战中……穆里尼奥虽然善于运筹帷幄，可人非铁打的，还是会疲劳。菲利佩、许尔勒、米克尔轮换进首发，效果不如原装的阿兹皮利奎塔、威廉、奥斯卡来得好。

穆里尼奥在巴萨时期当助教的“师弟”科曼，很好的限制住切尔西的进攻。马内和佩莱快马+高中锋的传统搭配，万亚马、施奈德林擅长绞杀，切尔西整个上半场只有1次射门——阿扎尔的单骑救主。《每日邮报》表示，切尔西体能状态并不好，连续作战之后显得并不兴奋。尤其是迭戈-科斯塔、菲利佩这两位从来没经历过圣诞赛事的西甲球员。法布雷加斯赛后也承认，切尔西不太理想。穆里尼奥也无力打出更好的牌，奥斯卡生病缺席，这让切尔西中场少了优质的出球点和进攻创造点。

小法禁区内被判倒，安东尼-泰勒不仅没判罚点球，还认定小法假摔。穆帅赛后对裁判大发雷霆，抨击安东尼-泰勒“会对自己的判罚感到羞愧”。切尔西有理由抱怨裁判的误判，如果取胜，切尔西对曼城的优势更明显。不过曼城在2-0大好局势下被伯恩利2-2逼平，只拿到1分。切尔西对曼城的优势，依旧是3分。曼城和切尔西同时不胜，这充分说明英超的残酷性。《卫报》总结：英超冠军的争夺，谁犯的错最少，谁就会成为最终的冠军。

切尔西2014年的赛事结束，成为2014-15赛季英超的“年终冠军”。这是英超时代切尔西第4次获得年终冠军，前3次，切尔西无一例外均夺冠。2004-05赛季，穆里尼奥的切尔西以15胜4平1负49分的战绩为2004年收尾，领先阿森纳5分，最终领先阿森纳12分夺冠；2005-06赛季，切尔西踢到2005年年底时战绩是18胜1平1负55分，狂甩曼联11分，最终以8分优势夺得第2座英超奖杯；2009-10赛季，安切洛蒂的切尔西在2009年年底成绩是14胜3平3负45分，领先曼联两分，赛季结束时以1分的优势险胜曼联夺冠。

当然，切尔西还是得小心后劲十足的曼城，蓝军只有3分的优势，并不保险。在2-2平伯恩利之前，曼城豪取一波7连胜，一直紧咬切尔西。在优势最大的时候，切尔西一度领先曼城8分(第11轮切尔西2-1击败利物浦，曼城2-2平女王公园巡游者，第12轮也是领先8分)，但最近7场，切尔西4胜2平1负丢掉7分，曼城6胜1平只丢2分，切尔西8分的优势变成3分。对于切尔西来说，曼城穷追不舍，蓝军革命尚未成功。