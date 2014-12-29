恒大全力支持国家队罚2将 认定冯李态度不积极

原标题: 恒大为全力支持国家队罚2将 认定冯李态度不积极

昨晚国足出征飞往澳大利亚的同时，广州恒大（俱乐部官方微博）俱乐部传出消息，冯潇霆和李学鹏因为落选了亚洲杯23人大名单，遭到了俱乐部重罚，两人被各罚20万元。

此前佩兰对媒体解释了为何不带冯潇霆和李学鹏，暗示他对两人在训练中的精神状态不满意，他甚至用“我也很吃惊”来形容他自己做出的这个决定。对此，外界的解读是，佩兰认为这两位球员本应在23人名单之列，但他们的表现却让他失望。

落选之后，李学鹏和冯潇霆没有对外发表任何说法，不过有来自国足内部的人士为冯潇霆和李学鹏说话：“他俩可能是身体状态没调整好，不能说是态度问题。”

恒大的赵旭日也没有入选23人大名单，但赵旭日的落选被认为是位置和实力问题，所以他没有遭受俱乐部处罚。据悉，俱乐部处罚李学鹏和冯潇霆基于两点，一是他们从国家队方面得知的佩兰弃用李学鹏和冯潇霆的原因，不是能力问题而是态度问题；二是恒大在2013年颁布的《恒大国脚八项规定》，其中第二条写到：“凡上期入选(国家队)而因自身不努力本期落选的恒大球员，集团处以每人一次性20万元的处罚。”

《恒大国脚八项规定》出炉的时候轰轰烈烈，2013年东亚杯期间恒大俱乐部还派出了国脚观察团现场督战，后来陷于沉寂。此番国足出征亚洲杯是中国足坛最受瞩目的事件，冯潇霆和李学鹏的落选撞到了枪口上。俱乐部处罚一出，实际上也是给两人的落选定性：训练中不够努力。

恒大老板许家印曾强调：“中国足球的真正崛起在于国家队成绩和水平的提升，俱乐部搞得再好，要服务国家队才有意义。”记者了解到的情况是，恒大俱乐部希望通过这次处罚对外表露他们全力支持国家队的决心。