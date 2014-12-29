力帆转让"周一见"? 中超转播商+长安集团均躺枪

原标题:力帆转让"周一见"?中超转播商+长安集团均躺枪

力帆转让一事将在今天正式对外宣布？昨天，在微信朋友圈里有球迷疯传这个消息，不过，到记者昨天晚上9点截稿时为止，不管是力帆俱乐部还是其他消息渠道，都证实周一不可能对外宣布，“都还没有完全谈妥，怎么可能对外正式宣布？如果真的要宣布，肯定会提前通知各家媒体的！”俱乐部一高层表示。

昨天，还有消息称曾拿下2013~2017赛季中超转播权的云传媒已经与力帆达成了全部协议，只待召开新闻发布会宣布球队正式易主。为此，记者昨天下午曾致电云传媒董事长李璐瑒，在连续多次拨打李璐瑒的电话不是“无法接通”，就是“正在通话”后，记者一度准备放弃这条线索，但下午近5时许，李璐瑒主动给记者来电，当得知记者是为了咨询力帆转让一事时，李璐瑒在电话那头笑道：“没有这事！没有这事！真没有这事！都是传闻，网上都是在瞎说，我们没有接手（力帆队）的打算！”

此外，还有来自长安汽车与长安工业的“内部人士”透露，同属长安集团的两家企业确实讨论过联合接手力帆队的可能性，不过，这一消息同样没有得到长安集团官方的证实，只是长安汽车总裁朱华荣就此事在微博上征求球迷意见，而变得“有些眉目”。