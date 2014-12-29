WCBA赛场又闹大笑话 最后七分钟场上三打五[图]

原标题: WCBA赛场又闹大笑话最后七分钟场上三打五(图)

还记得不久前WCBA比赛浙江女篮与四川女篮的那场冲突吗？中国篮协事后各打五十大板，两队共23人停赛。因为停赛的人数太多，中国篮协采取了分别停赛球员的做法，但他们竟然没有第一时间通知到两支受罚的球队，两队一度只能靠猜。

然而奇葩的事情还在延续。27日，在河南洛阳赛区四川客场71：89不敌河南队的比赛中，因为停赛人数过多，四川队在最后的7分钟，居然只能派出3名队员，赛场上一度出现3打5的尴尬局面。

四川队因为之前和浙江队斗殴事件中8人被停赛，因此本场仅6人能够上场。比赛中四川队的球员犯规增多，先后有3名球员被罚下场，最终出现3打5的局面。

按照规则，比赛过程中当一支球队能够出场的球员只有两人的时候，比赛宣告提前结束，并直接判负，因此仍有三名球员可以继续出场的四川队仍然在“三打五”的情况打完了最后7分17秒。

对于这样的奇葩比赛，网友们纷纷表示闻所未闻，大开眼界。网友“ALLAS”辛辣点评道：“这还能叫职业联赛，我笑了，都不如我们小区组织的比赛。”还有网友笑称：“以后可以看NBA三人打CBA5人吗。”

而对于这种荒唐的场面，一位女篮圈资深人士也点评：“女篮联赛的管理实在太粗线条！”

除了场上出现罕见的“少打多”，坐在摄影席的某位摄影记者也遭遇“飞来横祸”。正常坐在标有摄影记者席的这位摄影记者当时正在场边记录比赛，却突然被几名现场的工作人员驱逐离席，三四个人之后将这位记者带到小屋里并没收证件，并威胁称：“在这里就得听我的。”据观察，比赛过程中坐在所谓的摄影记者席的全部不是媒体人员，而是工作人员的熟人。

值得一提的是，本赛季的WCBA赛场可谓风波不断，在此之前出现了球队与裁判对骂，黑龙江球队罢赛以及四川浙江女篮群殴等一系列恶性事件。