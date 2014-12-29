于大宝亮相受疯狂追捧 避谈比较张稀哲瞄准主力

原标题:于大宝亮相受疯狂追捧避谈比较张稀哲瞄准主力

昨天早上，国安全队从工体出发，前往海口进行冬训。在所有的出发队员中，于大宝显然是最受关注的一个：昨天算是在球迷面前正式亮相的他，坦言自己要先争取一个稳定的出场位置。

国安队昨天规定的集合签到时间是9点30分，但是于大宝在早上7点多就来到了俱乐部，因为头天晚上到得太晚，于大宝都没有时间好好地和自己的新队友打打招呼。

10点45分是国安全队预备发车的时间，于大宝与宋博轩和赵和靖一起从俱乐部走了出来。而面对媒体记者的采访，于大宝也是非常配合。“国安是个很稳定的球队，这两年成绩很好，有很多好的球员。跟这么多好队员一起，我要做的就是好好训练，用自己的表现从教练那里得到一个稳定的场上位置。”而对于外界拿他和张稀哲做比较这个话题，于大宝打起了太极：“能不能替代他，是教练的决定，我要做的就是适应教练的安排。”

由于上赛季后半段的伤病，于大宝之前一直在国安的安排下，在弘道运动医学诊所进行康复训练，而他在加盟的时候也是拿着医学诊断加盟的。“之前的确是有一些伤病，自己在积极努力地恢复，我在出发之前也和教练组沟通过，希望到海南之后进行一些恢复性训练和体能训练，为之后的冬训做好储备。”

结束采访之后，于大宝却发现自己很难上车：俱乐部门口等待他签名合影的球迷太多了，10多米的距离，于大宝用了差不多5分钟才得以上车。在之前接受采访的时候于大宝曾经说过“国安的球迷氛围非常好”，而在昨天早上，于大宝算是初步体验到了北京球迷的热情。