世界杯助梦11众星脱胎换骨 哈登浓眉领衔迎爆发

原标题:世界杯助梦11众星脱胎换骨哈登浓眉领衔迎爆发

据NBA官网报道，保罗-乔治的重伤曾引发业界对美国男篮征调球星参加国际大赛是否合理的热议，但是，一个事实不容回避：代表美国男篮出战了2014年西班牙男篮世界杯的多位梦十一成员迎来了生涯迄今最棒的一个赛季，其中有数人甚至是MVP候选。

本赛季哈登以生涯新高的27.2分领跑得分榜，库里26.2的PER值创生涯新高，而且他的勇士以24胜5负领跑联盟，他的队友克雷-汤普森场均砍下21.3分，三分命中率高达43.1%。

还有国王双星考辛斯和盖伊，前者场均能砍下24.7分12.3个篮板，PER高达28.6，个人攻防效率值分别达到了112和102，一向因浪投、打铁、低效饱受诟病的后者PER值达到了生涯新高的19.9，真实命中率提升到了54.8%，他收获了一份3年4000万美元的续约合同。

当然，还有安东尼-戴维斯，他场均轰下24.6分10.2个篮板3次盖帽1.7个抢断，他已经有4场比赛单场砍下至少20分10个篮板5次盖帽，他有17场比赛打出两双，他的PER值高达32.5，真实命中率61.6%。

法瑞德和梅森-普拉姆利两个内线虽然牌比较小，但近期他们的表现有目共睹，前者刚刚打出了26+25的疯狂两双，后者近5战场均轰下15.4分10.8个篮板2次盖帽，逐步进入到暴走节奏。

“当乔治重伤后，舆论有点过激了，我猜，”鹈鹕主帅、夏天担任老K教练助教的蒙蒂-威廉姆斯说，“当一个球员遭遇断腿这样的重伤，我想大家都会看到夏天出战世界大赛的所有消极面，但我没看到有任何消极面。”

“在任何地方打球你都可能受伤，大家整个夏天都会在打球，他们会在洛杉矶、休斯敦、芝加哥打球，所以，为何你不去跟最好的球员一同训练、比赛呢？为何不去代表自己的祖国前往世界各地旅行、征战呢？因为就像我说的，无论如何球员们都会在夏天打球。”

过去，吉诺比利、帕克代表国家队出战受伤的经历令波波维奇、库班这样的教练、老板对国家队征调自己的当家球星深恶痛绝，但锡伯杜不这样认为，他认为，2010-11赛季罗斯能勇夺MVP跟他2010年夏天的经历也有关，那年夏天他出战了土耳其世锦赛（世界杯前身）。

“我觉得，他拿到MVP那年，那个夏天的经历帮了他很多，”锡伯杜说，“他来到训练营的时候状态极佳，那对他而言是极为出色的一年。美国男篮有很棒的历史，你看看‘魔术师’约翰逊、伯德，所有那些曾为国出战的球员，我觉得这很重要，这对于球员而言也是好事。”