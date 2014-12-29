废了!恒大旧将入围法甲最差 曾被讽世纪最烂交易

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新赛季法甲联赛半程战罢，法国媒体对各支球队今夏的引援情况进行了点评，在最差外援评选中，前广州恒大前锋巴里奥斯入选。

巴里奥斯被称为世纪最烂交易

巴里奥斯是恒大当年第一个从欧洲主流联赛引进的外援，曾经在多特蒙德占据主力的巴拉圭人也被球迷寄予厚望，但他在恒大期间出场32次只打进13球。而且巴里奥斯还因为想要逃离中超污蔑恒大欠薪，造成了非常不好的影响，最终在恒大的强硬态度下道歉，转会加盟了莫斯科斯达巴克。

在俄超的巴里奥斯依然状态平平，出场16次只打进2球，本赛季以租借身份加盟蒙彼利埃。在法甲，巴里奥斯出场13次，其中12次是首发，但也只有两球和一次助攻入账。值得一提的是，此前巴里奥斯曾经经历长达10场的进球荒，当时蒙彼利埃主席路易斯-尼科兰表示这简直是世纪最烂交易。

法国媒体认为蒙彼利埃有一点应该值得庆幸，因为巴里奥斯和该俱乐部的合同本赛季就将截止，路易斯-尼科兰肯定会毫不犹豫的选择拒绝续租或者买断巴里奥斯。

入围该媒体评选出的表现糟糕的新援中还有今年夏天从切尔西以5000万欧元高价加盟巴黎圣日耳曼的巴西中后卫大卫-路易斯。法国媒体称虽然路易斯失误不多，但考虑如此超高的身价，确实太不划算。