科尔：胜利会掩盖球队弊端 能放松但不能放纵

原标题:科尔：胜利会掩盖球队弊端能放松但不能放纵

据NBA中国官网消息，勇士凭借库里和汤普森的出色发挥击败西部弱旅森林狼，同时球队结束了尴尬的两连败，继续领跑西部。

史蒂夫-科尔教练目前并不担心球队的最终成绩，他更期待把勇士队打造成一支能够夺冠的球队。而他的前任——马克-杰克逊教练则是不断指出球员每场比赛所犯下的错误，并试图一一修正这些错误。

现在我们无法判定这两位教练谁对谁错，只有时间能够检验这一切。

当地时间本周六，科尔教练在更衣室内与球员们完成最后一次沟通，他告诉自己的队员，放开包袱轻装前行，最终球队在主场轻取来访的森林狼。

“我告诉我的球员们，如果你们还想再明年5、6月份享受胜利，那么我们需要控制好自己，”科尔在接受采访时说道。“你不能为传球而传球，皮球需要传到正确人的手中，同时我们不能让对手轻松得到皮球，这就是原则问题，我们需要纪律严明。”

今晚库里得到25分6次助攻，汤普森得到21分5个篮板，除了水花兄弟外，全队还有四人得分上双。第四节比赛勇士让对手单节砍下30分，如果不是球队在前三节保持大比分领先，或许今晚的赛果会发生改变。

通过数据对比我们可以看到勇士全队今晚的投篮命中率为46.6%，而森林狼为44.2%，两队相差无几。但如果对比双方的失误数你就发现森林狼共计25次失误，而勇士只有16次。

勇士队球员表示，这是科尔教练在赛前反复叮嘱的要点。无论对手是谁，金州球员必须要做到一丝不苟。

“我们还有成长的空间，我们还未达到完美，”克雷-汤普森在接受采访时说道。“我完全理解教练的苦心。”

虽然勇士在第三节打出30-19的不俗战绩，但是球队主教练史蒂夫-科尔确认为出色的数据把球队的弊端遮盖住了。

“有时候场上球员总是想玩一场得分秀，”科尔教练说道。“这是球队诸多坏习惯中的一个，球员需要心态放松和场上的自主性，但这不意味着你可以没有组织性、纪律性。我觉得是时候改解决这些问题了，如果得到季后赛在处理就大势已去。”

现在抛开勇士，我们来看看森林狼的问题。

赛迪斯-杨今晚得到全队最高的17分，替补出场的丹尼尔斯得到全队第二高的14分。

“我们输在自己手里，”森林狼队主教练菲利普-桑德斯在赛后沮丧的说道。

勇士连续输给洛城双雄就证明球队本身已经出现一丝裂痕，史蒂夫-科尔教练一直强调的控制和冷静正在被球员们渐渐抛在脑后。

安德鲁-博格特的缺席让勇士队丢失了真正的内线重心。但好在金州拥有全联盟最华丽的后场组合。可是森林狼呢？他们内线和外线的重心都因伤无法上场。里奇-卢比奥和尼科拉-佩科维奇的缺阵让球队无法找到强有力的稳定因素。