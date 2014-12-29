2015体坛看点：盼冬奥举办权 邹市明拼金腰带

原标题: 2015体坛看点：盼冬奥举办权邹市明拼金腰带

对于中国体育来说，2022年冬奥会举办权将在明年揭晓；国足再一次踏上世界杯预选赛的征程；邹市明冲击第一根职业拳击拳击金腰带；“铿锵玫瑰”重返女足世界杯赛场，田径和游泳世锦赛中国军团值得关注。国际体坛上，除了国际足联主席大选上演“宫斗好戏”之外，男子网球界费德勒尚能饭否，90后会不会正式接班“四大天王”，也是热门看点。

盼 北京办完夏奥期待再办冬奥

2008年的北京夏季奥运会是中国第一次举办奥运会，现在举办冬季奥运会的机会就在眼前。2015年7月31日，国际奥运会将在马来西亚吉隆坡举行的第127届全体大会，选举产生2022年冬奥会的最终主办城市。

2013年11月5日，中国奥委会正式同意北京和张家口申办2022年冬奥会，并向国际奥委会致函以北京市名义向国际奥委会提出申办。北京承办冰上项目比赛，张家口承办雪上项目。今年7月7日，国际奥委会在瑞士洛桑宣布完成对2022年冬奥会申办城市的初选，中国的北京张家口、挪威的奥斯陆和哈萨克斯坦的阿拉木图为候选城市。而随着10月份，奥斯陆因为挪威政府拒绝提供财政担保选择退出，北京张家口在明年的2022年冬奥会投票中只剩下阿拉木图一个对手。

如果最终国际奥委会能够选中北京张家口成为举办城市，那么北京将成为全球唯一一个既举办过夏季奥运会，又举办过冬奥会的城市。

悬 亚洲杯世预赛国足祸福难料

足球永远是体坛的焦点赛事。国人最牵肠挂肚的中国男足又将肩负着重要的使命出征。

首先是2015年1月9日到1月31日的澳大利亚亚洲杯，国足与乌兹别克斯坦、沙特和朝鲜分在一组，其实只要小组出线，相信就是一个能够令人满意的成绩。当然对于国足来说，亚洲杯的另一个意义就是争取更多的积分来提升自己在国际足联的排名，要是顺利跻身亚洲前八名，就能够在后面的2018年俄罗斯世界杯亚洲区预选赛上成为种子队，避开澳大利亚、日韩等亚洲一流强队。

国足已经连续三届无缘世界杯决赛圈，这次重新启航，从亚洲区第二阶段开始打起的中国队将在2015年6月迎来世界杯预选赛。虽然中超如火如荼，但国足在2014年的表现让人们无法真正看好这个“扶不起的阿斗”。亚洲杯取得佳绩悬，世界杯亚洲区赛事一样很悬。

搏 邹市明力拼首根金腰带

从奥运冠军到职业拳手，邹市明只用了两年不到的时间就赢得了挑战世界拳王金腰带的权利。2015年3月8日，邹市明就将迎来自己的第一场拳王金腰带挑战赛，对手是现任IBF蝇量级拳王安纳·伦龙。

邹市明与伦龙并不陌生，两人在业余拳击赛场有过3次交手，邹市明的成绩为2胜1负，在北京奥运会和广州亚运会上，邹市明都取得了胜利。在接受邹市明挑战前，伦龙已经连续两次卫冕了IBF的王座。邹市明如果能用7场比赛就斩获拳王金腰带，他将打破蝇量级最快成为世界拳王的世界纪录。

冲 国队重回女足世界杯

正在渐渐走出低谷的中国女足在今年的亚洲杯比赛中获得了季军，从而赢得了2015年加拿大女足世界杯的资格。这也是缺席了上届德国女足世界杯之后，中国的“铿锵玫瑰”重新回到女足世界杯的赛场上。

虽然还无法与当年巅峰期相提并论，但冲劲十足的新女足也许会给人带来惊喜。至少决赛阶段的抽签，中国队运气不错，除了和东道主加拿大队分在一组之外，同组的另两个对手分别是第一次杀入女足世界杯决赛圈的荷兰队以及大洋洲冠军新西兰队，中国队出线希望不小。

加拿大女足世界杯将于2015年6月6日至7月5日举行，而中国女足的第一场比赛就是与东道主的揭幕战。

承 刘翔接班人首次挑大梁

作为巴西奥运会前的重要单项锦标赛，2015年的北京田径世锦赛无疑将备受关注。这将是中国首次主办这项世界田坛最高水平的大赛，也是继日本和韩国之后第三个主办田径世锦赛的亚洲国家。

北京田径世锦赛被安排在“鸟巢”举行，最大看点肯定是正在恢复训练中的刘翔会不会出现在这片曾经让他心碎的赛场上。从目前情况来看，刘翔还没有最终确定是否参加，所以作为刘翔的接班人，中国男子110米栏的传承者谢文骏将第一次挑起这个项目的大梁。谢文骏在今年上海钻石联赛,以个人历史最好成绩13秒23夺冠；仁川亚运会，谢文骏以13秒36摘金。经历了2012年伦敦奥运会杀进半决赛的惊喜和去年莫斯科田径世锦赛上的惨败，24岁的谢文骏也许真的会像恩师孙海平说的那样——有戏。

正 孙杨宁泽涛都需要正名

2015年7月19日到8月4日，第16届游泳世锦赛将在俄罗斯喀山举行。

作为中国队领军人物的孙杨，在经历了“禁赛风波”后，将再次出现在公众面前征战大赛。孙杨需要的是用成绩，就是一块又一块的金牌来证明自己的实力，来证明自己在2016年的里约奥运会上依旧会竞争力十足。

另一位值得关注的中国男子泳将是亚运会上出尽风头的“小鲜肉”宁泽涛。仁川亚运会，他独得4枚金牌，并以47秒70，将亚洲100米自由泳首次带进48秒大关；之后的黄山全国锦标赛，又将该纪录提高到了47秒65，此成绩位居2014年世界第二。喀山世锦赛，宁泽涛将会向100米自由泳奖牌、乃至金牌发起冲击。称霸亚洲之后，想要称霸世界，游泳世锦赛是宁泽涛为自己正名的最好机会。

黑 IFA还有多少内幕

虽然不是比赛，但2015年5月的国际足联主席大选同样值得足球迷们关注，最后的结果肯定又将左右未来几年的世界足球大势。

关于国际足联的黑幕，这两年媒体们没有少挖，而主席大选这样的大事自然更是容易上演“宫斗大戏”。4年前的主席大选，布拉特的最大竞争对手亚足联主席、卡塔尔人哈曼在选举前突然宣布退出，然后又被查出贿选丑闻，结果布拉特不战而胜，轻松连任。这次，最有可能威胁布拉特的欧足联主席普拉蒂尼已经早早表示无意竞选，唯一剩下的前国际足联高管尚帕涅，根本无力撼动布拉特的权威。

破 男子网坛90后上位

2014年美网男单决赛，西里奇对阵锦织圭，这也是2005年澳网以来首次没有四巨头的大满贯冠军争夺战。十年来，四巨头的统治首次遭到冲击。值得一提的是，这也是三年来第二次四大满贯由四位不同选手夺得，男子网坛进入了群雄逐鹿的局面。

随着90后的拉奥尼奇、迪米特洛夫和准90后锦织圭屡屡创造个人大满贯最佳战绩，改朝换代或许真的被提上桌面。2015年，四巨头的统治将进一步受到挑战，而费德勒是否还能保持顶级的状态也是疑问。除了上述三位球员，澳大利亚的克耶高斯、前美网青少年冠军克罗地亚的丘里奇、奥地利的蒂姆、比利时的戈芬也都是新生代球员的佼佼者。