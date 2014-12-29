女贼校园偷车被百余武术学生围堵 蹲地哭泣[图]

原标题:女贼校园偷车被百余武术学生围堵蹲地哭泣(图)

每当“窃贼”和“成都体育学院”两个词出现在一起，总有无数网友为前者的悲惨结局“深感同情”：去成体偷东西，你真的想清楚了吗?

这不，12月26日凌晨1点多，一名女贼潜入成都体育学院偷电瓶车，结果当场被第8、第10公寓楼的学生们团团围住。更“可怕”的是，这些学生，大多来自传说中的散打专业、跆拳道专业、武术专业……

今年大四的董壮壮(记者注：光听名字就觉得霸气彪悍)是成都体育学院跆拳道专业的学生，住在该校学生8公寓的二楼，昨天凌晨发生的抓贼大戏正好发生在他所在宿舍的楼下。据他和室友郭宝成介绍，大约昨天凌晨1点多，女生9公寓楼下传来呼喊声，一名女生边跑边喊“抓小偷，拦一下。”只见女贼推着偷来的电动自行车急速向校门口驶去，眼看小偷越溜越远，恰好对面走来3名男生，闻罢女生的呼声后，3名男生迅速将女贼拦在男生8公寓楼下。

据介绍，女贼被拦下后，现场的喊声惊动了10公寓和8公寓的男生，不到半分钟时间，两栋楼内的男生迅速跑下楼，现场一百多名学生将小偷围得水泄不通。据介绍，住在10公寓和8公寓的学生多来自该校的武术系和运动系，大多数学生就读于跆拳道专业、散打专业和武术专业。女贼被拦下后，深感害怕，于是弃车蹲坐在路边。

四川新闻网记者从董壮壮提供的现场视频中了解到，女贼自称已年过50岁，被学生层层围住后，蹲在地上面露惧色，不停地的哭诉“不是我不是我”。

董壮壮介绍，考虑到小偷是女性，现场学生们并没有“放大招”。这对这名女贼来说，真是不幸中的大幸。因为在此之前，也曾有一些不长眼的窃贼来到成都体育学院作案，同样遭到学生们的追赶。很不幸的是，这些窃贼多为男性，被学生们逮住后，双方不免“切磋切磋”。至于比武的最终结果，那可真难猜啊!

昨天凌晨小偷被拦住后几分钟，该校保安人员将其带离现场，学生也有序回到宿舍休息。

“她居然敢来体院偷东西，不知道怎么想的。”董壮壮笑言，今年暑假前夕，一名男子曾到该校盗窃电脑未遂后逃跑，结果引来该校长跑专业的学生追赶。最终结果，也比较难猜……

昨天下午，学生围堵小偷的视频上传网络后，引来网友一片神吐槽。有网友调侃：“贼该庆幸自己是个中年嬷嬷，年轻小伙子从来没有被逮到还可以正常说话的。”网友“匆匆过客Slowly”也评论道：“你一个女的跑到体院儿偷车?我也是醉了，你骑车速度有人家练田径跑得快?”网友“蜗游我心”神补刀道：“去成体偷车，你想明白了吗?”