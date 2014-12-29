乐福肉搏活塞双塔尽全力 惨败噩梦如重回森林狼

原标题:乐福肉搏活塞双塔尽全力惨败噩梦如重回森林狼

骑士负活塞詹姆斯低迷专注传球

北京时间12月29日，NBA常规赛继续进行，骑士主场80-103爆冷惨败给活塞。在当家球星詹姆斯完全迷失的情况下，乐福成了骑士唯一的亮点，全场他得到20分10篮板，却无法阻止骑士的大败。

自打瓦莱乔赛季报销后，乐福在内线的担子陡然加重。今天的比赛，尽管面前的对手是联盟公认的鱼腩——活塞，但是底特律内线双塔——德拉蒙德和门罗，却让乐福却丝毫乐不起来。

果不其然，首节开打后，乐福就感受到了巨大的压力。尽管进攻端，乐福在队友的助推下能够命中一些投篮，但在防守端，频繁与活塞双塔陷入肉搏战，却消耗了爱神太多的体力。

原本，大家都以为，骑士用行云流水的进攻，会迅速杀死比赛悬念，内线的厮杀也不会持续多久。可谁都没想到的是，从次节后半段开始，将比分拉开的却是活塞。

眼见骑士在泥沼中越陷越深，而当家球星詹姆斯这个夜晚的手感又差到了极点。乐福决定出手了，半场结束前，正是他的一记救命三分，帮助骑士止住了下滑的势头。但不成想的是，到了下半场，活塞越打越疯，反观骑士攻防两端，却已呈现出崩盘的趋势。

困境当中，当詹姆斯都无法被指望，乐福成了球队里唯一的斗士。在防守端，他依旧玩命拼抢，而在进攻中，也是他的投射，为骑士延续着最后一丝希望。

可惜的是，双拳难敌四手，这场球，乐福再次感受到了孤立无援的酸楚滋味。恍惚间，他似乎回到了明尼苏达，在那块苦寒之地，乐福遭遇了太多类似的场景。坦白说，肩负着攻防重担的乐福，在场上已经拼尽了全力，但无奈的是，这个夜晚，他身边争气的队友实在不多，尤其是詹姆斯，表现更是让人失望透顶。

最终，乐福轰下20分10篮板，但令他万万没想到的是，在这个夜晚，在詹姆斯身边，这样的数据换来的却是一场无比耻辱的大败。

或许，欧文的缺阵，的确影响到了骑士的进攻火力，而詹姆斯的低迷也不会一直持续下去，但坦白说，乐福今夏踌躇满志加盟骑士的时候，心中的图画，却不是这番景象。