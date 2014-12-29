乐福20+10中看不中用 一数据全场最差太尴尬

原标题:乐福20+10中看不中用 一数据全场最差太尴尬

骑士主场80-103不敌活塞，乐福虽然交出20分10篮板两双成绩单，但他的效率值-25全场最差，进攻端缺少侵略性，防守端又吃亏，未能帮助球队扭转局面。

-25，这是乐福本场的效率值，是两队球员中最差的。简单说，就是乐福在场上期间，骑士输了25分，这对于巨头级球员来说是相当尴尬。

乐福本场20分10篮板，看上去还算不错，但这个20+10堪称中看不中用，对于个人数据有好处，对于骑士的帮助实在太有限了。

乐福上一场因为防守不佳第四节坐板凳，他此役防守还算积极，对抗门罗表现可圈可点，但当欧文伤停，乐福的担子更重，尤其在詹姆斯19投5中丢失准星的情况下，乐福中规中矩显然是不够的。

乐福与欧文的一个明显差别是侵略性不够，欧文能够闯入禁区制造杀伤，或者直接得分或者制造犯规，而乐福明显欠缺这样的能力。乐福不是传统碾压型内线，他的技术风格偏重中远投，手感好的时候能刷分，但对于对方防线的伤害却不大。

本场比赛就是很好的证明，乐福投进了9球，是骑士进球最多的球员，但这9个进球要么是快攻，要么是挡拆后接球跳投，篮下攻击只有空切接球上篮，这些显然就是零敲碎打，当骑士打得好处于领先位置可以锦上添花，但当球队处于不利状况却难以雪中送炭。

乐福并非不想打得强悍一些，他也尝试在篮下背打单吃，但无论对德拉蒙德还是门罗，乐福的身板都没有优势。首节有一球，乐福单打德拉蒙德，没有挤开对方，勉强转身走底线结果被撞开遭抢断。乐福本场只有两次罚球，根本原因是他在篮下杀伤力不足，总是在中远距离游走，对手也没必要犯规。

篮下打不进去，乐福拿手的三分球7中1，再加上短期内难以解决的防守问题，-25的效率值就不奇怪了。正如骑士记者在比赛进行期间写的那样，骑士很想念伤停的欧文。乐福是一位实力不俗的球员，但他不是欧文。乐福经常被拿来与过去四年的波什相比，客观的讲波什在猛龙打球时率队进季后赛证明过自己的进攻水平，而他的防守尤其是防挡拆的能力又是乐福不具备的。