圣诞夜科比静坐观众席 伤病繁多飞侠终服老

原标题:圣诞夜科比静坐观众席 伤病繁多飞侠终服老

今年的圣诞节，科比跟全队一起来到了风城芝加哥。但跟往年不同，今年他没有穿着球衣在场上打“圣诞大战”，而是坐在场边，像个观众一样静静地看完了这场对湖人来说胜算不大的比赛。

ESPN的记者迈克尔·威尔宾跟科比认识多年，这场比赛开始前，在公牛主场联合中心的客队球员通道里，他见到了穿着暗红色西装的科比。

“圣诞快乐！”科比率先跟威尔宾打招呼。

“也祝你圣诞快乐，你感觉怎么样？”威尔宾问。

“老了，我感觉自己老了。”

当科比说出“老了”这个词的时候，他在微笑，可是他的语气却不是在开玩笑。就在跟威尔宾聊完后几分钟，湖人与公牛的比赛正式打响。好像是对“老了”这个状态的再一次肯定一般，科比坐在了湖人板凳席的最末端，身上还是穿着笔挺的西装。

在科比的职业生涯里，除了受伤之外，只要湖人出现在圣诞大战的舞台上，科比也几乎从未缺席。而且今年的圣诞大战还有别样的意味，谁都知道，联合中心曾是乔丹的帝国中心所在，芝加哥是乔丹的城市，圣诞节的晚上，在万众瞩目下，在乔丹的地盘上“撒回野”，你能想象出科比对这样的场面有多么渴望。

而科比本人，也没有把这种情绪藏着掖着。

“我的膝盖酸痛，跟腱酸痛，跖骨紧绷，后背也紧梆梆的，我感觉如今的自己需要按下‘重置’按钮，”科比在比赛开始前说，“这让我很为难，特别是我要在这座城市、这座球馆打球，而且还是在圣诞节。我喜欢在这里打球，这里的球员很棒，这座球馆总是充满无限能量。可是同时，我也必须聪明点。这真的跟我的本性相冲，可是我还是要聪明点。”

科比的确需要打得聪明点，如今已经36岁的他，常规赛和季后赛加起来，比乔丹的职业生涯多打了240场比赛，这几乎接近三个完整的NBA赛季。如果身体有“重置”按钮，可以让自己回到几年前的话，科比肯定会毫不犹豫地按下。只可惜，这只能存在于科幻电影了。

所以在现实生活中，科比尝试了各种办法，希望让自己能够出现在赛场上：冰水浴、身体拉伸、接受按摩、更努力地训练。“（圣诞节上午的）投篮训练中，我跟朱蒂·塞托（湖人训练师）练了一个半小时，好好调整自己的身体。”

但任凭如此，科比还是没能站在联合中心的球场上，算上之前与勇士和之后打小牛的比赛，科比连续休战了三场。在没有重大伤病的情况下，这样的连续休战在科比职业生涯里实属罕见。

这时候再听听科比那句“老了”的感慨，似乎别有一番滋味在心头。

但凡是伟大的运动员，对待比赛、特别是有重大意义的比赛，都格外重视，就好像演员对待舞台上的表演一般。这不仅仅是源自运动员内心的好胜，更是出于对买票到场观众的负责。NBA是一个高度商业化的联赛，很多球迷到场都是为了看“大腕”的表演。对于这一点，曾经的乔丹和如今的科比都深谙其道。

而且在圣诞节当天，除了NBA的其他体育联盟都没有比赛，这更成了NBA独领风骚的绝佳时机。“说实话，我觉得自己有责任去打这场比赛，”圣诞大战开始前，科比说，“在我看来，站在球迷的角度想问题是很重要的，如果是你，也肯定想看到顶级球员的表现。”

正是这样的想法，支持着科比从跟腱撕裂的伤势中恢复。所以不能在圣诞大战这样的舞台上登场，对他心理上的折磨，远远比身体上的伤痛打击更大。

只不过，这些虽然在打击着科比，却没有将他击倒。看看他本赛季的表现，比90%经历过跟腱撕裂的球员恢复得都要好。目前也没有哪位二三号位的球员，像科比一样打了18个赛季那么久。NBA总得分榜前两位的贾巴尔和马龙，都不需要像外线球员那样反复地加速和跑动，但科比打了18个赛季之后，还在继续着。

“我进入联盟时没有给自己什么规划，”科比说，“打这么长时间，到达现在这个位置我都没想过。而现在，我们大家都在就新的情况考虑新的办法，看看哪些可行，哪些没用。很多东西我们也在实验中。”

对于科比和湖人来说，这个赛季很多时候，他们都是在这样的“实验”中度过。科比在11月场均上场35分钟，而12月休战前，他的上场时间增加到37分钟。可从“实验结果”来看，科比不能这样打。“我当时感觉挺不错的，”科比说，“当我做个人训练，不管是举重还是跑动，我的身体感觉都还不错。但现在对我来说，问题就是如何让这些通过时间的考验。现在对我来说，挑战就是让我的双腿感觉更好，同时找准我在球场上的位置。过去，我的习惯是在场上到处活动，在进攻端保持积极。可现在我觉得自己的身体没法承受。”

“人老不以筋骨为能”，这是中国的古语。而说自己“老了”的科比，也在慢慢体会着其中的意味。