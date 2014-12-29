3帽詹皇！活塞猛将砍16+17 约什离队解放庄神

原标题: 3帽詹皇！活塞猛将砍16+17 约什离队解放庄神

NBA常规赛，活塞客场挑战骑士，结果以103-80大胜对手，迎来两连胜。活塞中锋德拉蒙德大发神威，全场12投8中，贡献16分17篮板和5次盖帽，其中送给了詹姆斯3记大火锅。

但凡内线球员，遇上禁区防守薄弱的骑士队，一般都像是过节吃饺子，能捞上一手漂亮的数据。对于活塞当家中锋德拉蒙德而言，当然也不例外。比赛刚打不久，骑士进攻，詹姆斯突破上篮。只见德拉蒙德镇守篮下，一夫当关，他跳起长臂一舒，就封盖了詹姆斯的上篮，队友抢下篮板，然后攻守转换，命中三分。

仅仅不到3分钟，德拉蒙德再次火锅羞辱詹姆斯，而且这次封盖更加精彩。当时詹姆斯强行杀入内线，来了个抛投。但德拉蒙德判断好时机，高高跃起，使出全身的力气跳到最高点，然后一把将球扇到了场外。尽管此球有干扰球嫌疑，但裁判没有吹。就这样，德拉蒙德在短短的几分钟时间里两次封盖詹姆斯，给了对手极大的威慑力。此外在第三节，德拉蒙德再次以一己之力挡下詹姆斯的上篮，他还在第二节赏了乐福一记火锅。全场比赛，德拉蒙德一共送出5次封盖。

除了封盖之外，德拉蒙德在得分和抢篮板方面也表现得极其神勇。进攻方面，德拉蒙德一旦能够在篮下得球，骑士只能缴械投降。比赛刚开始不久，詹宁斯上篮不中，德拉蒙德抢下进攻篮板，轻松上篮得手。之后在第二节，德拉蒙德也是轻松砍分，补篮和扣篮，率领球队打出了一个进攻高潮。

其实，骑士内线防不住德拉蒙德也是情有可原。在比赛中，德拉蒙德的身体天赋实在是太惊人了，他身高体壮，看起来就像是比其他球员大了一圈，跑跳能力都非常出众，简直就是骑士内线球员的噩梦。

而且，随着约什-史密斯离队，如今的活塞打得更加合理。在新的环境中，德拉蒙德也获得了更多的机会，包括进攻支配和出手次数的提升，而这些对于他的成长是有极大帮助的。

要说德拉蒙德唯一的弱点，那就是在一些小技术有待雕琢。如果能进一步完善自己的技术，德拉蒙德未来毫无疑问将是联盟第一中锋。