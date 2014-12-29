一见钟情就是这个味儿：悍将约什 火箭好逑

原标题:一见钟情就是这个味儿：悍将约什火箭好逑

记者李淼报道签下乔什·史密斯之后，火箭本没有想在第一场比赛就给这位大前锋太重的比赛任务。毕竟，从签约到首秀，不过短短三天时间，后者对火箭的技战术打法一无所知。

打灰熊，火箭本无意让史密斯打太长时间，不过，看着球队四号位上急需人员补充的现状，球队巴不得史密斯能够即插即用。

实际上，在比赛开始前，当NBA官网记者采访史密斯，询问其对火箭的印象时，这位新援也只是表示：“火箭的比赛节奏很快，他们非常喜欢打快攻。而且，球队在三分线外的火力一直很足。”除此之外，史密斯再无过多了解。

不过，当比赛开始之后，替补出场的乔什·史密斯却让休斯敦人开始遐想起未来会有多么美好。

首秀即成关键先生

32分钟，这是乔什·史密斯在火箭首秀中的出场时间，但全场21次出手，不仅是火箭当场第一，同时也是本赛季的新高。队友们对他的充分信任，让乔什·史密斯笑着说：“球队里每个人对我的天赋都有着很强的信心，这让我感觉非常舒服。”

火箭之所以愿意在首秀中就给乔什·史密斯如此大的发挥空间，就连哈登都在进攻中不断寻找着给乔什传球的机会，凭借的，完全是史密斯的运动天赋。

虽然被活塞裁掉，但是29岁的乔什·史密斯仍旧能跑能跳。其运动能力完全没有任何衰退，放在火箭的体系中，轻松就能跟上攻守转换的进攻节奏。而且，在低位进攻中，乔什·史密斯的出现，填补了火箭在四号位上的不足。至少，在与灰熊一战中，这位身高体壮的大个子，在与卡特的对位中占尽上风。

“在我看来，他是一名攻击力十足的球员，而且，球场上的视野也非常好，能够看到每个位置上防守的变化。在自己的对位上，他也攻得很漂亮。”主帅麦克海尔说，“他块头足够大，这让他能够看到更多的防守漏洞，而且球商高传球很不错。对我来说，只要乔什能够抢篮板、能防守，能在进攻中保持冲击力，这就足够了。而这也是我们最为需要的。”

正如主帅麦克海尔所说，乔什·史密斯在攻守两端所展现的能力，的确值得火箭掏出支票本搏上一把。

火箭很清楚乔什·史密斯的进攻效率正在退化，他是NBA历史上首位场均出手至少12次但命中率却不到40%且罚球命中率低于50%的球员，但2.05米的身高配合极强的运动能力，却足以在四号位的防守中给对手带来巨大的干扰。而且，一旦完成防守，乔什·史密斯又能像小前锋一样参与快攻。如此一来，球队的比赛节奏将能因此而变得更快。

过去十年，乔什·史密斯一直以防守反击而见长，守转攻速度之快，让他当年在效力老鹰期间，场均轻松得到十六七分，而且，丰富的比赛经验，也绝对不是火箭同位置球员如琼斯或者莫泰尤纳斯能够与之相比的。

在加时击败灰熊一战中，当比赛还剩最后1分18秒时，哈登投丢了四米外的中投，不过，史密斯马上抢下篮板球并且传给了无人防守的阿里扎。火箭1号投偏之后，令人意想不到的是，史密斯又一次抢下篮板球并且制造了灰熊防守犯规，走上罚球线后，稳稳命中两球，帮助火箭将领先优势扩大到4分，直接锁定了胜局。

“跟着我们好好打”

多年好友霍华德说，有史密斯的帮助，将会让火箭更好地保护篮板球，同时在转换进攻中也会更为流畅。“他能够在攻守两端改变比赛，得分、篮板、封盖，即便是在外线进攻，也会有惊人的表现。”而对于史密斯本人而言，除了能够给火箭带来帮助之外，他更是看到了自身职业生涯更好的未来。

“突然觉得焕然一新，无论是排名，还是天赋，又或者我们拥有的机会，我可以在赛季剩余的比赛，以及季后赛中帮球队做很多事情，这也是最为诱人的地方，”史密斯说，“在转换进攻中，我能带来更多的变化，而火箭，毫无疑问也是一支非常喜欢打转换进攻的球队。在我们现有的防守基础上，我还能让球队有进一步提高。”

当然，不得不提的是，职业生涯三分球命中率不足三成的乔什·史密斯，嘴上虽然说着要在进攻中做最好的决定，但在加盟喜欢三分投篮的火箭之后，仍旧会在比赛中，兴头所至两次扔出毫无道理的三分球。好在，关键时刻的作用，尤其是在防守中的能力，让火箭上下赞不绝口。

“我们很清楚乔什能给球队带来些什么，他要做的事情只有一件，跟着我们好好打就是了。”哈登笑着说。