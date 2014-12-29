悍将险殴打KG原因曝光 韦斯特：他比兰斯还坏

原标题:悍将险殴打KG原因曝光 韦斯特：他比兰斯还坏

加内特吹气激怒韦斯特

ESPN消息，篮网与步行者的第一节比赛中，凯文-加内特对大卫-韦斯特的耳朵吹气，不仅骗得对手技术犯规，也险些引起球员冲突。事后，美国媒体调侃KG这是对斯蒂芬森的“最佳模仿”。

事情经过是，加内特在一次防守中与韦斯特缠斗在一起，裁判吹罚了KG的犯规，但是他显然对此很不满意，不停地跟裁判进行交流。但是，当他举起双手从韦斯特旁边经过的时候，他突然对着韦斯特的耳朵吹了一口气。

这个动作瞬间引爆了韦斯特，他直接将加内特推开，并且瞪着眼睛找KG试图上前找KG进行理论，裁判发现了场上势头不对，立即吹停了比赛上前制止，否则场面将很难收拾。裁判在回看录像后判罚，韦斯特推人吃到一次技术犯规。

这已经不是加内特第一次在场上利用小技俩来应付对手了，去年11月在对阵公牛的比赛中，他试图去咬对方中锋诺阿被镜头捕捉，事后他表示只是跟对手开开玩笑。

而KG今天成为了新的“吹气哥”，这是源自于上赛季东部决赛中，步行者后卫斯蒂芬森对着詹姆斯耳朵吹气，这一幕迅速成为互联网的一大笑料，斯蒂芬森也被各种恶搞，并就此获得了这样的称号。

凯文-加内特对大卫-韦斯特耳朵吹气，韦斯特一点就着，险些殴打加内特，原因是什么呢？韦斯特在接受采访的时候表示，他觉得加内特的动作很挑衅，和前队友兰斯-史蒂文森的比起来更有攻击性，所以当时没有忍住。值得一提的是，加内特吹气后没有受到惩罚，韦斯特被吹技术犯规。

“我不喜欢他那个动作，那包含的东西太多，我无法接受。”韦斯特说。事情发生在第一节6分54秒，当时的情况是加内特被吹了对韦斯特普通犯规，他有些不甘心，跑到韦斯特耳朵边就吹了一口气。韦斯特怒发冲冠，直接一把推开了加内特。因为动作幅度较大，裁判中止了比赛，防止出现斗殴的情形，最后吹了韦斯特技术犯规。

“在当时那个环境，他那个动作太有很有挑衅意味，攻击性太强了。兰斯当时那个动作要表面化一些，加内特那个攻击性太强。”韦斯特说。在该场比赛中，加内特只打了14分钟，得到6分1篮板1抢断。不过，加内特第一节下场的时候，篮网14-8领先，他全场在场期间篮网赢了10分，说明他对韦斯特的限制还是非常成功。

加内特是一个打了20赛季（连同本赛季）的老将，经验非常丰富。他懂得很多激怒对方的策略，最典型的就是喷垃圾话，让对方失去分寸。至于向对手吹气，这是加内特生涯第一次使用这种策略，他应该是效仿了“吹气帝”史蒂文森。加内特本赛季场均出场22.6分钟，得到7.4分7.6篮板1.8助攻，投篮命中率为44.1%，整体效率很高。（童心）

腾讯体育12月27日讯加内特今天回到了波士顿再战救主，不过凯尔特人已经没有了朗多，这支球队和08年那支夺冠球队已完全不同。加内特赛后表达了对凯尔特人的感情，同时大赞好友朗多将成就伟大，此外加内特还拒绝承认本赛季后将退役。

“不管承认与否，这片场地一直都潜伏在我内心深处，”加内特赛后在更衣室内接受了采访，话语间流露着对凯尔特人的深厚感情，“有一天我在纽约见到了皮尔斯，我们聊了聊，在如今这个阶段你会发现，所有的事情都不是理所当然，更多的是一种感激。”

再回波士顿，可它已经物是人非，就连“小弟”朗多都被送到了达拉斯，加内特坦言朗多被交易并没有让自己太意外，“有一些吧，但当乔丹都效力了不同的球队，奥尼尔都换了很多队之后，我对任何事情都不会感到奇怪了。NBA球员更换球队，很正常。”

那么跟没有朗多的凯尔特人比赛，会不会感觉有一丝奇怪呢？加内特说道，“我刚刚在更衣室内碰到训练师，我告诉他这种感觉喜忧参半，我跟朗多联系过，我只关心他的现在，其实我和冠军时期的所有人都保持着联系。”

尽管在夺冠后被凯尔特人交易，但加内特并没有怨恨旧主，他表示对凯尔特人充满着爱，“爱一直都在，或许除了致敬仪式之外，我不可能在回到这里，胜无止境，这就是我跟凯尔特人的特殊关系。”

那这段话是否意味着这将是加内特在NBA的最后一年了呢？“我不知道，每一年我都会做好自己，等赛季结束后再说（是否退役）。”

对于朗多在达拉斯打球的前景，加内特表示小弟完全能够适应，“一切取决于他自己，他身边又有了总冠军的气氛，他适应起来应该不成问题，我看过他的比赛，防守还是那么强硬，我期待伟大的事情将在他身上发生，我祝福他成为最佳。”